|
Досрочная выплата пенсий начнется в Беларуси с 4 мая
03.05.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
В связи с предстоящими выходными выплата пенсий за 7 мая 2019 года будет осуществляться с 4 мая во всех ОПС республики, сообщает «Белпочта».
Пенсии за 9 мая в ОПС Минска будут выплачиваться 4 мая, в РПС остальных населенных пунктов – 8 мая.
7 и 9 мая будут работать только дежурные ОПС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с предстоящими выходными выплата пенсий за 7 мая 2019 года будет осуществляться с 4 мая во всех ОПС республики, сообщает «Белпочта».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)