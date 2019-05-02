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Досрочная выплата пенсий начнется в Беларуси с 4 мая

03.05.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Досрочная выплата пенсий начнется в Беларуси с 4 мая

фото: sb.by

В связи с предстоящими выходными выплата пенсий за 7 мая 2019 года будет осуществляться с 4 мая во всех ОПС республики, сообщает «Белпочта».

Пенсии за 9 мая в ОПС Минска будут выплачиваться 4 мая, в РПС остальных населенных пунктов – 8 мая.

7 и 9 мая будут работать только дежурные ОПС.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с предстоящими выходными выплата пенсий за 7 мая 2019 года будет осуществляться с 4 мая во всех ОПС республики, сообщает «Белпочта».
 
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