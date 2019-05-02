В Беларуси создают базу данных студентов. Ее свяжут с базой тунеядцев

Источник материала: KYKY

В Беларуси создают базу: в нее будут вносить данные обо всех людях, которые учатся в образовательных учреждениях. Информация об этом появилась на сайте Национального правового интернет-портала.



Владеть базой данных будет Министерство образования. Она разрабатывается для того, чтобы собирать сведения обо всех трудоспособных беларусах, «не занятых в экономике». Предполагают, чтобы она будет помогать реализации Декрета президента «О содействии занятости населения».



Органы станут формировать сведения обо всех людях от 18 лет, которые учатся (или уже отучились) на дневном либо получают образование на дому. Исключения составят:



• дополнительное образование детей и молодежи;

• дополнительное образование взрослых;

• освоение содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и так далее) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности.



В базу данных включат такую информация об учащихся, как идентификационный номер, ФИО, период получения образования, название учреждения образования. Данные за первое полугодие должны внести уже не позже 20 августа 2019 года, за второе полугодие – не позже 20 февраля 2020 года. Базу будут обновлять каждый месяц до 3 числа.



Далее Минобразования направит списки обучающихся в Минтруда до 15-го числа третьего месяца – он наступит сразу после полугодия, за которое база данных обновится. Хранить сведения о беларусах будут в электронном виде.