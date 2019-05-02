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В Беларуси создают базу данных студентов. Ее свяжут с базой тунеядцев
Источник материала: KYKY>
В Беларуси создают базу: в нее будут вносить данные обо всех людях, которые учатся в образовательных учреждениях. Информация об этом
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В Беларуси создают базу: в нее будут вносить данные обо всех людях, которые учатся в образовательных учреждениях. Информация об этом появилась на сайте...
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