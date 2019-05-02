Источник: Кто-то сливал россиянам секретные записки на имя Лукашенко

Белорусы снова ищут информацию о событиях в своей стране в российских СМИ и телеграм-каналах. О чем же пишут россияне?





Некоторые сайты и телеграм-каналы утверждают, что Втюрин подозревается в сливе информации российским спецслужбам.





Наша нива попросила компетентных людей прокомментировать озвученные версии. попросила компетентных людей прокомментировать озвученные версии.





Высокопоставленный офицер МВД опроверг конспирологию в деле Втюрина, полагая, что история прозаическая: «Причина в том, что он брал деньги и решал вопросы».





Другой близкий к спецслужбам источник видит в заявлениях российских СМИ нечто «близкое к истине», но не знает ничего о роли в этом Втюрина. При этом источник подтверждает, что странные сливы информации с самого верха действительно имели место:





«Пишет некий высокопоставленный чиновник, не будем называть имен, секретную записку на имя Лукашенко. Он высказывается на тему актуальных вызовов и решений, предлагает свои аргументы и видение ситуации. Что происходит дальше?





Лукашенко доводит эту информацию другим ведомствам, например, в КГБ, Совет безопасности, ОАЦ, Минэкономики: «Выскажите свою позицию».









А потом, чуть ли не в день рассылки, и автора документа, и Лукашенко начинают песочить в «Незыгаре», тема записки рассылается российским и некоторым местным публицистам для написания заказных материалов, содержание записки почти дословно цитируется в публичных российских источниках информации.





Далее ситуация развивается по принципу, который описывал Джулиан Ассанж: garbage in, garbage out [если в систему поступает мусор, из нее мусор и выходит — Ред.]. Из страны выносят точную информацию, а заносят мусор: заговоры, конспирологию и так далее.





Люди перестают доверять внутренней коммуникации: они знают, что за такие записки их могут публично пропесочить, могут возникнуть те или иные последствия для них лично. В такую ​​историю попадал не один человек», — рассказал нам источник.





Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош в ответ на просьбу прокомментировать публикации российских телеграм-каналов о причинах возбуждения уголовного дела против Втюрина ответил: «Без комментариев».





По информации «Нашей Нивы», уголовное дело против Втюрина было возбуждено 23 апреля. Указ Лукашенко об увольнении Втюрина с формулировкой «за дискредитацию воинского звания» датируется 24 апреля.





Таким образом чиновник был задержан то ли 23, то ли 24 апреля. Значит, не позднее завтрашнего дня ему должно быть предъявлено какое-то обвинение.





Втюрин являлся начальником личной охраны Лукашенко, затем возглавлял Службу безопасности президента (2007—2014) и был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси (с 2014).