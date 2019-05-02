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Источник: Кто-то сливал россиянам секретные записки на имя Лукашенко

03.05.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина породило ряд версий, попыток объяснить это ​​сверхсобытие. Между тем, белорусский КГБ своим молчанием оставляет простор для всевозможных интерпретаций.

Источник: Кто-то сливал россиянам секретные записки на имя Лукашенко
Белорусы снова ищут информацию о событиях в своей стране в российских СМИ и телеграм-каналах. О чем же пишут россияне?

Некоторые сайты и телеграм-каналы утверждают, что Втюрин подозревается в сливе информации российским спецслужбам.

Наша нива попросила компетентных людей прокомментировать озвученные версии.

Высокопоставленный офицер МВД опроверг конспирологию в деле Втюрина, полагая, что история прозаическая: «Причина в том, что он брал деньги и решал вопросы».

Другой близкий к спецслужбам источник видит в заявлениях российских СМИ нечто «близкое к истине», но не знает ничего о роли в этом Втюрина. При этом источник подтверждает, что странные сливы информации с самого верха действительно имели место:

«Пишет некий высокопоставленный чиновник, не будем называть имен, секретную записку на имя Лукашенко. Он высказывается на тему актуальных вызовов и решений, предлагает свои аргументы и видение ситуации. Что происходит дальше?

Лукашенко доводит эту информацию другим ведомствам, например, в КГБ, Совет безопасности, ОАЦ, Минэкономики: «Выскажите свою позицию».


А потом, чуть ли не в день рассылки, и автора документа, и Лукашенко начинают песочить в «Незыгаре», тема записки рассылается российским и некоторым местным публицистам для написания заказных материалов, содержание записки почти дословно цитируется в публичных российских источниках информации.

Далее ситуация развивается по принципу, который описывал Джулиан Ассанж: garbage in, garbage out [если в систему поступает мусор, из нее мусор и выходит — Ред.]. Из страны выносят точную информацию, а заносят мусор: заговоры, конспирологию и так далее.

Люди перестают доверять внутренней коммуникации: они знают, что за такие записки их могут публично пропесочить, могут возникнуть те или иные последствия для них лично. В такую ​​историю попадал не один человек», — рассказал нам источник.

Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош в ответ на просьбу прокомментировать публикации российских телеграм-каналов о причинах возбуждения уголовного дела против Втюрина ответил: «Без комментариев».

По информации «Нашей Нивы», уголовное дело против Втюрина было возбуждено 23 апреля. Указ Лукашенко об увольнении Втюрина с формулировкой «за дискредитацию воинского звания» датируется 24 апреля. 

Таким образом чиновник был задержан то ли 23, то ли 24 апреля. Значит, не позднее завтрашнего дня ему должно быть предъявлено какое-то обвинение.

Втюрин являлся начальником личной охраны Лукашенко, затем возглавлял Службу безопасности президента (2007—2014) и был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси (с 2014).

 
 
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Задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина породило ряд версий, попыток объяснить это ​​сверхсобытие. Между тем, белорусский КГБ...
 
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