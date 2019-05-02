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Другу друга Лукашенко запретили въезд в Литву

03.05.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва запретила въезд российскому музыканту Григорию Лепсу (Лепсверидзе), сообщает канал LRT. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас по запросу МИД.

Заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс объявил агентству BNS, что такое предложение было принято на основании включения Лепса в санкционный список США в 2013 году. Вашингтон обвиняет музыканта в связях с российской организованной преступностью, передает svoboda.org

Сам Лепс свои связи с преступностью отрицает. В 2013 году он заявил, что считает себя законопослушным гражданином. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", — сказал он.

Григорий Лепс — советский и российский музыкант, исполняющий русский шансон и поп-музыку. В 2018 году российское издание журнала Forbes включило его на 4 место в список главных звёзд российского шоу-бизнеса. 

По данным издания, прийти к успеху музыканту помогла дружба с российскими миллиардерами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, которых испанская прокуратура подозревала в связях с организованной преступностью.


В 2012 году Лепс участвовал в предвыборной кампании Владимира Путина и был его доверенным лицом на выборах президента.


 
 
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Литва запретила въезд российскому музыканту Григорию Лепсу (Лепсверидзе), сообщает канал LRT. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел страны...
 
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