Другу друга Лукашенко запретили въезд в Литву

svoboda.org Заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс объявил агентству BNS, что такое предложение было принято на основании включения Лепса в санкционный список США в 2013 году. Вашингтон обвиняет музыканта в связях с российской организованной преступностью, передает





Сам Лепс свои связи с преступностью отрицает. В 2013 году он заявил, что считает себя законопослушным гражданином. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", — сказал он.





Григорий Лепс — советский и российский музыкант, исполняющий русский шансон и поп-музыку. В 2018 году российское издание журнала Forbes включило его на 4 место в список главных звёзд российского шоу-бизнеса.





По данным издания, прийти к успеху музыканту помогла дружба с российскими миллиардерами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, которых испанская прокуратура подозревала в связях с организованной преступностью.









В 2012 году Лепс участвовал в предвыборной кампании Владимира Путина и был его доверенным лицом на выборах президента.



