ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"В 14 лет я делал по четыре закладки в неделю". Монолог бывшего ребенка-наркоторговца

03.05.2019 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сейчас Денису 24 года. Он родился в маленьком российском городе, но потом переехал в Беларусь.

"В 14 лет я делал по четыре закладки в неделю". Монолог бывшего ребенка-наркоторговца
До переезда еще в пубертатном возрасте он попал в банду людей, которые продавали наркотики – и сейчас рассказывает об этом жуткие истории, сидя на своей уютной кухне. Хоть в Беларуси сроки за наркотики огромные, в Минске легко найти «рекламу» о продаже прямо с номерами дилеров. Ответственность за наркотики в нашей стране наступает с четырнадцати лет – как раз возраста, с которого эта история началась у Дениса.

"Одним вечером ко мне пришел одноклассник и сказал: «Я зарабатываю нормальные деньги, могу познакомить, с кем надо». Познакомил с парнем из параллельного класса в школе, а тот объяснил, что есть старшие ребята, которые имеют связи в криминальном мире и платят нормальные деньги за распространение [наркотиков].

В то время только входил в моду спайс. Мне было четырнадцать лет. Сам я тогда не употреблял ничего – у меня сильно болела мать, я был у нее один, так что все деньги уходили на лечение. Да и думаю, в этом возрасте всем хотелось быть поближе к ребятам постарше. 

Лично мне не хватало защиты и хотелось, чтобы рядом были ребята, которые смогут заступиться в случае каких неприятностей. Если же подросток входил в структуру наркоторговли, он автоматически был под защитой и его никто не трогал. 

При любых проблемах, будь это малейшее издевательство или, например, попытка отжать телефон или какой-то наезд, тут же появлялись его защитники. Обычно это ребята постарше, лет по двадцать. Ну, я тогда жил в маленьком провинциальном городке, где все живут по понятиям и всё решает сила кулаков. 

В городе не было каких-то уличных мероприятий – подростки просто пили и употребляли наркотики. Не было ни целей, ни развлечений – мы с самого детства варились в каком-то пьянстве, были наедине сами с собой. Я слушал «Король и шут» и хотел жить иначе. 

Даже в школе было морально сложно находиться – я учился с теми, кому продавал и кто покупал наркотики.

Как всё это происходит? В маленьких провинциальных городках прокручивают мутки, а верхушка сидит в большом городе, который рядом. Я в это влез, потому что просто хотел денег! 

Мне за одну закладку платили около пятнадцати долларов. А в неделю я мог положить четыре закладки – для подростка из бедной семьи это были хорошие деньги. Но в будущем заработанные деньги мне никак не помогли.

И вообще, это психологическая ловушка – мол, заработаю и уйду. Когда попадаешь в это дело, сначала получаешь деньги, но рано или поздно у тебя появляются какие-то косяки. Например, не смог явиться на собрание и обсудить, кто будет и где делать закладки. 

А за такое деньги уже платишь ты – по счетчику в три раза или в пять раз больше фиксированной суммы. Деньги платишь человеку, который крышует, или его заместителю. Обычно либо это ровесник, которому доверяют старшие, либо ровесник самих старших, которому 19-20 лет. 

Никого не волнует, откуда ты будешь брать деньги. Если не платишь, тебя бьют. Это была отлаженная система, парни даже продавали телефоны ради выплат, из-за чего появлялись вопросы с родителями.

Етественно, подросток ничего не должен говорить родителям. А это самое сложное. Самая главная нестыковка всегда была в родителях. Я не могу поздно выйти из дома, чтобы что-то передавать. Да и когда к тебе заходят в подъезд, начинаются вопросы. 


А ты то должен молчать! В итоге все это превращается в скандалы, ведь по первому звонку, по первому смс нужно бежать по делу. Мне тогда можно было гулять только до девяти вечера. И вот, как-то в без пяти девять приходит сообщение. 

Помню, как мама кричит, а у меня нет выбора – отталкиваю ее и убегаю. У матери ноги больные были, я до сих пор себя за это ненавижу. Жутко стыдно.

В общей сложности у нас было пятнадцать человек, трое из них крышевали остальных. Они были дворовыми пацанами – такая гопота с тюремными понятиями, которая разъезжала на жигулях «семерках». Они раздавали задания, что делать и где закладывать. Остальные были школьники от тринадцати до пятнадцати лет, которыми командовали.

Главная фишка в том, что когда ты втягиваешься туда, не имеешь права уходить. Тебя можно запугать, можно поставить на деньги, можно избить – всегда находился убедительный аргумент остаться. Мой друг детства захотел уйти из системы, за это его связали и кидали дротики для дартс в спину. 

Стерпеть это, конечно, возможно, но выглядело как издевательство. Мы понимали, что с нами вполне могут сделать всё, что хотят. Когда захотел уйти я, меня отвели в лесополосу, дали лопату – и я стал копать яму. 

Мне приставили пистолет к виску и им разбили голову – это сделал авторитетный старший, а рядом с ним стоял мой ровесник. Но довольно скоро умерла моя мама – и родственники забрали меня в другой город.

Был еще один случай: парень хотел уйти, а мы его избили, раздели и сфотографировали. Обещали выложить эти фотографии в интернет. Если честно, о дальнейшей его судьбе я не знаю. Одному парню палец сломали камнем за то, что он пытался слиться.

Система построена так, что в итоге становишься зашуганным человеком, который по малейшему звонку делает всё, что скажут. В полицию мы не обращались, потому что сами втянулись в наркоторговлю и понимали, что повесят все на нас. 

Мы не были хорошими детками, которых заставили. Мы знали, на что идем, но не представляли, что это то еще рабство. Ну и родителей, конечно, боялись. Только одно дело – не слушаться родителей, и совсем другое – совершать преступление.

Городок маленький, но поделен на три зоны, которые действовали автономно. Но главным был один человек. Полиция была коррумпирована, поэтому проблем не возникало. Было очень много пистолетов – примерно у шестерых я видел огнестрелы. 

Девчонок, которые с нами тусили, часто насиловали ребята постарше. Чего они мучились? Ну так парни, которые командовали нами, – они выделялись на общем фоне: у них были деньги, авторитет. Вот девчонки и тянулись к ним. 

Многое терпели, потому что хотелось денег и бесплатной выпивки, одежды, халявных наркотиков. А многие боялись даже заикнуться, что их кто-то тронул.

Большая часть закладчиков состояла на учете. В основном это были дети из неблагополучных семей – всем одинаково хотелось денег здесь и сейчас. Деньги, полученные в этом бизнесе, стоят большой крови, загубленных судеб и психики. 

Срок отбывает из всей той компании только один, на которого, видимо, повесили всё. Остальные устроились по-разному. Один тамадой пошел работать, что удивительно и немного печально. Другой даже пробился в молодежный парламент при городской думе, сейчас там дает распоряжения. 

Но «авторитет» он себе заработал тем, что подставлял других и лез по головам. Привирал старшим, что кто-то сделал что-то не так, а  человека впоследствии за это наказывали. Теперь он отвечает за организацию мероприятий для молодежи, за концерты разные. 


Представьте: человек, который держал подростков в «рабстве», которого все боялись и который продавал наркотики, стал одним из главных по организации досуга для молодежи.

Когда умерла мать, пришлось уехать в большой город – жить с тётей. Но это и стало спасением: я увидел другую молодежь, увидел прогресс. И мне захотелось напрочь забыть всё, что было там, в прошлом.

Сейчас закладки в том городе не так актуальны – основную прибыль приносит подпольный алкоголь. Это все, что продается в канистрах и стоит очень дешево. Этот алкоголь закупают, чтобы потом разлить в красивые бутылки и продавать втридорога – такой бизнес вполне прибыльный. 

Спрос на спайс со временем спал, законы же ужесточились еще больше. И то, что [по закону] было даже три года назад, уже кажется другой стороной света.

Моя психика, конечно, пострадала сильно. Года полтора я думал,  что за мной следят, даже после переезда. Мы же были пушечным мясом – и на волоске от огромных сроков и тюрьмы. Меня иногда сопровождают флэшбеки из того времени, накатывает жуткое желание мести. 

Думал даже, что готов взять нож и зарезать всех их. Но стараюсь вовремя себя остановить и никого не винить за свой прошлый опыт. 


Теперь у меня другая жизнь".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Денису 24 года. Он родился в маленьком российском городе, но потом переехал в Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Киберспортивный турнир «Битва городов» берет курс на запад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика