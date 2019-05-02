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25-26 мая пройдет фестиваль Lady Fest, посвященный счастью и развитию женщины
Источник материала: Myfin
Программа 25 мая:
Лекции:
Спикер: Ольга Жадеева, многодетная мама (5 детей), создатель и главный редактор портала о моде PRETAPORTAL, совладелица магазина одежды белорусских дизайнеров «КАНЦЭПТ-КРАМА".«5 детей и бизнес: как совмещать».
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Большой фестиваль пройдет 2 дня будет включать множество развлечений, показов, еды. По мимо всего прочего организаторы подготовили большую образовательную...
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