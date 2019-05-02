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В Полоцке прямо посреди двора закопали человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе
По версии следствия, компания ночью выпивала. После молодые люди повздорили. Всё закончилось гибелью товарища.
Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
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Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов». Под землей нашли тело 26-летнего парня. По...
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