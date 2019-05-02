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В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

03.05.2019 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов»

Под землей нашли тело 26-летнего парня.

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

По версии следствия, компания ночью выпивала. После молодые люди повздорили. Всё закончилось гибелью товарища.

Чтобы скрыть следы преступления, компания закопала ещё тёплый труп.

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
Двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области. Возбуждено уголовное дело.


 
 
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Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов».  Под землей нашли тело 26-летнего парня. По...
 
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