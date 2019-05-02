И это только цветочки. Веганы добрались до косметики

Источник материала: Ежедневник

фото: herbals.ru

Британский журнал The Economist объявил 2019-й годом веганов. И не случайно: все больше людей отказывается от животных компонентов в своей тарелке, шкафу и косметичке.

Американская компания Plant Based Food Association, поддерживающая производителей растительных продуктов питания, докладывает: за прошлый год веганская пищевая промышленность продемонстрировала 20-процентный рост по сравнению с 2017 годом, а продажи достигли пика — 3,3 млрд долларов, пишет Коммерсантъ . Британское Общество веганов подтверждает: десять лет назад 150 тыс. британцев исключили из своего меню не только мясо и рыбу, но и молоко, яйца, мед. Сейчас их уже почти 542 тыс. Половина из них — джензеры и миллениалы, то есть современные люди от 18 до 35 лет. Причины растительной жизни не только в этических убеждениях «птичку жалко», но и в пользе для окружающей среды и собственного здоровья, в конце концов. По крайней мере такими аргументами агитируют своих фанатов Бейонсе и Джей Зи.

Растущий спрос на веганский образ жизни подтолкнул к переменам и другие отрасли, особенно моду и красоту.

Те, кто отказался от хот-догов и кожаной обуви, не останавливаются на достигнутом, а выбирают косметику, в которой нет компонентов животного происхождения, и эти компоненты, а также конечный продукт не тестируются на животных. По данным NPD Group, продажи веганской косметики в Великобритании с февраля 2017 года по конец января 2018 года увеличились на 38%. Кремы без ланолина и бальзамы для губ без пчелиного воска теперь хотят и те, кто съедает по утрам полный английский завтрак.

«Бьюти-индустрия следует за пищевой промышленностью, потому что мы используем много одних и тех же ингредиентов»,— говорит Тата Харпер, основатель одноименного и расхваленного Гвинет Пэлтроу «зеленого» бренда. Логика простая: что полезно для внутреннего употребления, то и для наружного хорошо. Только между веганским и полезным не всегда стоит знак равенства. Картофельные чипсы, например.

То же самое с косметикой: растительный состав и этичное производство не являются залогом обещанного эффекта.

А между кокосовой водой и маслом камелии вполне может встретиться один-другой парабен.

Бренд Kylie Cosmetics маркирован как cruelty-free, но на искусственные красители и силиконы сестра Ким Кардашьян не поскупилась. Уверенность в том, что при производстве ни один пушистик не пострадал, дает разве что изображение кролика на упаковке — официальный знак контролирующих организаций.

Бьюти-ингредиентов животного происхождения больше, чем кажется. Ланолин, глицерин и экстракт плаценты берут у овец, краситель кармин — это измельченные панцири насекомых, с коллагеном из лосося и так все ясно. Сейчас у каждого из них есть гуманная альтернатива: растительная или синтетическая. А вместо тестов на животных в повседневную практику многих производителей вошли тесты на добровольцах, клеточных культурах или искусственной коже.

И все же тесты на крысах и кроликах по-прежнему проще и дешевле. А в некоторых странах и вовсе утверждены законодательством. В 2017 году бренд Nars заявил, что вынужден тестировать свою продукцию на животных, чтобы выйти на китайский рынок. Судя по многим из десятков тысяч комментариев в Instagram марки, решение не вызвало у поклонников Nars оргазма, многие клялись больше никогда не покупать бренд. Петиция против новой позиции компании собрала 250 тыс. подписей — увы, напрасных: для Nars китайские бьютиголики оказались важнее животных.

Другие компании все же подстраиваются под вкусы потребителей. Первыми, еще в 1990 году, прекратили испытания на животных Estee Lauder и Revlon (опять же не в Китае). Недавно их примеру последовал концерн Unilever, которому принадлежит Dove. Бренд CoverGirl теперь сертифицирован как Leaping Bunny и стал крупнейшим производителем средств макияжа с такой отметкой. Доктору Деннису Гроссу потребовалось три года, чтобы переформулировать свой бренд: теперь только 2 из 52 предметов содержат жемчужный порошок и пчелиный воск, но скоро и им найдут достойную альтернативу. И тогда выбирать между красотой, пользой и жестокостью не придется.