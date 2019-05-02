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Подведены итоги районного конкурса видеороликов и презентаций «Земля, где посчастливилось родиться»

03.05.2019 17:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Для участия в конкурсе было представлено 15 презентаций и 11 видеороликов учащихся из учреждений общего среднего и дополнительного образования. По итогам анализа представленных материалов члены жюри решили определить победителей следующим образом:

в номинации «Презентация» в возрастной категории 5-7 классы:

1 место — Ксения Винник, учащаяся 7 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи»;

2 место — Милана Уродимская, учащаяся 5″Б» класса ГУО «СШ №1 г. Ганцевичи».

в номинации «Презентация» в возрастной категории 8-11 классы:

1 место — Никита Гущин, учащийся 11 «А» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»;

2 место — Марина Сенюкович, учащаяся 8 класса ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи», Анастасия Наумик, учащаяся 8 класса ГУО «Люсинский детский сад — СШ им. Я. Коласа»;

3 место — Алеся Малышко, учащаяся 11 класса ГУО «Мальковичская СШ».

в номинации «Видеоролик» в возрастной категории 5-7 классы:

1 место — Анна Белова, учащаяся 7 класса ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи.

в номинации «Видеоролик» в возрастной категории 8-11 классы:

1 место — Ирина Кондратович, учащаяся 9 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи»;

2 место — Никита Гущин, Анастасия Войтешик, Екатерина Муха, учащиеся 11 «А» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»;

3 место — Владислав Литвинович, учащийся 11 класса, Ирина Агалец,учащаяся 9 класса

 ГУО «Люсинский детский сад — СШ им. Я. Коласа».

По итогам интернет-голосования на сайте нашей газеты призовые места распределились следующим образом:

в номинации «Презентация»:

1 место — Ксения Винник, учащаяся 7 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи».

в номинации «Видеоролик»:

1 место — Роман Рудько, учащийся 8 класса ГУО «Хотыничская СШ».

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Для участия в конкурсе было представлено 15 презентаций и 11 видеороликов учащихся из учреждений общего среднего и дополнительного образования. По
 
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