Подведены итоги районного конкурса видеороликов и презентаций «Земля, где посчастливилось родиться»

Для участия в конкурсе было представлено 15 презентаций и 11 видеороликов учащихся из учреждений общего среднего и дополнительного образования. По итогам анализа представленных материалов члены жюри решили определить победителей следующим образом:
в номинации «Презентация» в возрастной категории 5-7 классы:
1 место — Ксения Винник, учащаяся 7 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи»;
2 место — Милана Уродимская, учащаяся 5″Б» класса ГУО «СШ №1 г. Ганцевичи».
в номинации «Презентация» в возрастной категории 8-11 классы:
1 место — Никита Гущин, учащийся 11 «А» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»;
2 место — Марина Сенюкович, учащаяся 8 класса ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи», Анастасия Наумик, учащаяся 8 класса ГУО «Люсинский детский сад — СШ им. Я. Коласа»;
3 место — Алеся Малышко, учащаяся 11 класса ГУО «Мальковичская СШ».
в номинации «Видеоролик» в возрастной категории 5-7 классы:
1 место — Анна Белова, учащаяся 7 класса ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи.
в номинации «Видеоролик» в возрастной категории 8-11 классы:
1 место — Ирина Кондратович, учащаяся 9 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи»;
2 место — Никита Гущин, Анастасия Войтешик, Екатерина Муха, учащиеся 11 «А» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»;
3 место — Владислав Литвинович, учащийся 11 класса, Ирина Агалец,учащаяся 9 класса
ГУО «Люсинский детский сад — СШ им. Я. Коласа».
По итогам интернет-голосования на сайте нашей газеты призовые места распределились следующим образом:
в номинации «Презентация»:
1 место — Ксения Винник, учащаяся 7 класса ГУО «СШ №3 г. Ганцевичи».
в номинации «Видеоролик»:
1 место — Роман Рудько, учащийся 8 класса ГУО «Хотыничская СШ».