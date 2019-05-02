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«Боимся не проснуться под завалами». Жильцы с Широкой обратились в Администрацию президента
Источник материала: Tut.by
Сегодня комиссия продолжает обследование
Ситуацию, которая сложилась вокруг новостройки на улице Широкой, 3, жильцы дома обозначили в обращении как «чрезвычайную». Текст писали коллективно, и его поддержали уже больше сотни человек.
Вот что говорится в письме (текст публикуется полностью):
«По договорам создания объекта долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице Широкой 3, 5, 7 (по генплану) застройщиком является Управление капитального строительства Советского района Минска. Был установлен нормативный срок продолжительности строительства в соответствии с проектной документацией 18 месяцев. Сроком начала строительства был июнь 2009 года, окончания — октябрь 2010 года. Однако дом был введен в эксплуатацию только в марте 2013 года и то без выполнения работ, „отнесенных на благоприятный период“. Ключи дольщики стали получать только летом 2013 года.
За время строительства неоднократно менялись подрядные организации. Так, например, в пользу ООО „Лайрон“ УКСом Советского района была перечислена внушительная предоплата (порядка 1,5 млрд неденоминированных рублей), а вскоре ООО было объявлено банкротом, не выполнившим обязательства перед застройщиком.
Украденные деньги были компенсированы путем подписания дополнительных соглашений с увеличением стоимости строительства. А качество уже построенного этим подрядчиком, по словам сотрудников УКСа, было признано не соответствующим, однако это никак не задокументировано. Как подтверждение, последующий подрядчик производил частичный демонтаж плиты перекрытия 2-го этажа 2-го подъезда в связи с ее провисанием с последующей перезаливкой. Данные работы проводились, когда уже был выведен каркас дома и выложены все стены.
Таким образом, у дольщиков появились первые серьезные вопросы:
1. Почему директор УКСа Полховский продолжал переводить денежные средства в счет предоплаты бездействующему подрядчику?
2. Почему понесенный ущерб возмещался дольщиками?
3. Какую ответственность понесли лично директор УКСа Полховский и заместитель главы администрации по строительству Шклярик, принимавшие в то время решения по стройке?
Все это время люди были вынуждены находиться в состоянии ожидания. Выплачивать проценты по кредитам, взятым на строительство, снимать жилье и подписывать бесконечное число дополнительных соглашений о продлении срока строительства и об увеличении стоимости квадратного метра.
Получив заветные ключи, даже не стали заявлять о бесчисленных недостатках и недоделках. Так, например, уже в процессе внутренней отделки выяснилось, что в одном из стояков 15-этажной секции отсутствует вентиляция, а отверстия, ее имитирующие, прорублены в места, где в стене идут шахты с трубами, которые ограничены полом и потолком. И даже такая ситуация разрешалась жильцами самостоятельно, так как сил бороться с произволом и откровенно халатным отношением представителей УКСа больше не было.
В ходе эксплуатации, уже после окончания ремонтов в квартирах и положенного срока усадки здания, продолжали появляться трещины штукатурки на стенах квартир и мест общего пользования. Также во время эксплуатации возникало множество проблем: рвались водопроводные трубы в квартирах, неоднократно затапливался сточными водами цокольный этаж с характерным зловонным запахом. Причем запах был настолько едкий, что был ощутим вплоть до 3-го этажа.
Самое неприятное началось около полутора лет назад во 2-й секции дома на первом этаже справа от входной двери в подъезд. Жильцы заметили: от несущей колонны стала отходить обшивка, а оттуда стал выступать утеплитель. Со стороны подъезда образовались зияющие трещины и ежедневно появлялись новые, штукатурка сыпалась прямо на проходящих жильцов. Все это образовалось как раз в том месте, где в конце 2011 года перезаливалась дефектная плита. И уже в то время было заметно, что несущая колонна тоже дефектная, по текстуре и цвету отличается от остальных.
Возникает вопрос: почему же еще во время строительства не были демонтированы все конструкции с нарушениями? Почему строительство было продолжено при очевидном несоответствии строго прописанным нормам и регламентам строительства жилых домов? Как такое мог допустить стройнадзор, технадзор и другие ответственные лица и органы?
Еще тогда у дольщиков сложилось мнение о коррумпированности перечисленных структур и отдельных лиц. А сейчас оно, к сожалению, все отчетливее находит свое подтверждение.
Особо хочется отметить халатное отношение сотрудников ЖКХ, которые никак не реагировали на сложившуюся с колонной ситуацию. Жильцы собственными силами были вынуждены демонтировать часть обшивки и утеплителя, чтобы увидеть реальное состояние проблемного участка.
Мы стали писать во все инстанции, но внятной реакции не последовало. Ничего не происходило. Снова писали — в администрацию Советского района, в ЖКХ, в УКС. И снова получали шаблонные отписки. Наконец, в сентябре 2018 года получили ответ, что „Оргстрой“ разрабатывает проект. Это стало самым большим достижением после года обращений и призывов о помощи. Дело сдвинулось, когда было написано обращение в Мингорисполком. Так мы узнали, например, что для выполнения работ долго не могли найти подрядную организацию, а когда нашли — пришлось ждать подходящих погодных условий. И все это время в квартирах появлялись все новые трещины, а в подъездах осыпалась штукатурка. Время шло явно не на пользу несущим конструкциям.
Примечательно, что „подходящие погодные условия“ компетентные органы ждали для демонтажа блоков и монтажа металлоконструкций в отапливаемом подъезде.
26.04.2019 года произошла эвакуация жильцов дома для его срочного („планового“?) ремонта. Если всем ведомствам о проблеме было известно еще полтора года назад, почему понадобилась экстренная эвакуация всех жильцов в один день? Людей ни о чем не предупредили, даже соответствующие объявления были развешаны у подъездов уже после оцепления здания.
Глава Администрации Трущенко Ю.В. отказался объяснить происходящую ситуацию. Заместитель главы Санковская А.В. пояснила, что это плановый ремонт и ничего страшного. Люди находились в полном неведении относительно реальной ситуации. Своим поведением должностные лица спровоцировали еще больше опасений и напряжения среди жильцов. За полтора года у властей не нашлось возможности объяснить ситуацию или хотя бы предупредить о возможной эвакуации!
Городские власти больше года рассматривали проблему, требующую незамедлительных действий, отказывая при этом в возможности ознакомления с заключением, в котором наверняка указана причина разрушения здания. Кроме того, совершенно непонятно, в каком состоянии другие несущие колонны дома. Ведь их производили тем же способом с теми же нарушениями. Или жильцы должны самостоятельно снимать утеплитель и проверять состояние всех колонн?
Для Администрации района этот вопрос даже не стоит, судя по всему. А жаль. Нет гарантии, что через некоторое время ситуация не повторится на другой колонне. И снова вопрос: „Почему компетентные органы и должностные лица так халатно отнеслись как к приемке дома в эксплуатацию, так и в отношении реагирования на проблемы на протяжении полутора лет?“
Многие семьи, в том числе и многодетные, добросовестно выплачивают кредиты банкам за жилье, которое разрушается, становится непригодным и даже опасным для проживания. Трещины продолжают увеличиваться в количестве и в размерах буквально на глазах, появляются в течение часа. Люди введены в состояние паники! Боятся оставлять детей и пожилых людей одних дома, боятся вернуться с работы к оцепленному зданию. В конце концов, боятся не проснуться под завалами. Какая-либо официальная информация отсутствует. Люди вынуждены самостоятельно находить связи среди приближенных, чтобы хоть как-то понимать, что происходит.
Обратите внимание на фото, которые как нельзя ярко характеризуют то, что сейчас происходит в доме. Во многих квартирах (во всех подъездах) трещины на стенах, трещины на полу на балконах, пришли в негодность дорогостоящие ремонты. Не говоря уже про трещины на стенах в подъездах и на фасаде здания. Неужели так должен выглядеть современный недавно построенный дом в Республике Беларусь в центре Европы?
До сих пор никто из официальных лиц не сделал заявление о плане работ по дому, о проведении экспертизы конструкций и т.д. Ситуация ухудшается ежедневно и даже ежечасно. Неужели это норма, возвращаясь с работы гадать, пустит ли нас в этот раз милиция в наши квартиры? Или, хуже того, жить с непониманием происходящего и ожиданием полного разрушения? Неужели, заплатив немалые деньги за жилье, человек должен оббивать пороги министерств и ведомств, изучать нормы строительства, разбираться в бюрократических играх?
При необходимости мы будем проводить независимую техническую экспертизу о надежности конструкций здания, а также экспертизу дефектов здания и причин их возникновения. Поэтому всяческие попытки каким-либо образом „замять“ либо фальсифицировать результаты официальной экспертизы приведут к возбуждению дополнительных уголовных дел.
Убедительно просим разобраться в сложившейся ситуации и не писать какие-либо отписки. Дать ответы на наши вопросы или разъяснить, что государству в лице вашего органа безразлично, в каких условиях находятся 144 семьи, или 30 тонн (как нас оценила Санковская А.В.). Но хочется верить, что, если за плохое содержание братьев наших меньших в Шкловском районе „очень строго указали“, то на халатное отношение к 30 тоннам живых людей будет реакция незамедлительная, а главное, не менее справедливая.
В противном случае мы будем вынуждены обращаться лично к главе государства для принятия действенных мер по данному вопросу.
В связи с вышеизложенным мы, жильцы дома по адресу Минск, улица Широкая, 3, требуем незамедлительно:
1. Провести экспертизу надежности несущей конструкции дома. С ее результатами ознакомить жильцов и дать заключение о том, что дом соответствует проекту и его дальнейшая эксплуатация безопасна для проживания.
2. Дать внятную и четкую информацию о перспективах ремонтных работ на фасаде здания, в подъездах и квартирах за счет виновных лиц, а также информацию о сроках их проведения.
3. Возбудить уголовное дело, выявить виновных лиц в нарушении строительных норм и привлечь их к предусмотренной законом ответственности. Также привлечь к ответственности лиц, виновных в затягивании реагирования на жалобы жильцов по разрушающейся несущей колонне.
4. Прокуратуре подать иск к застройщику (либо иным виновным лицам) в защиту пострадавших жильцов о возмещении понесенного ущерба, в том числе ущерба, связанного со снижением ликвидности данного жилья, а также морального вреда ввиду наличия причинно-следственной связи между грубым нарушением строительных норм и разрушением конструкции дома».
Под обращением подписалось около двухсот жильцов из 111 квартир (всего в доме 144). Письмо было отправлено не только в Администрацию президента, но и в генпрокуратуру, Министерство архитектуры и строительства, Мингорисполком. Копия письма с подписями жильцов есть в редакции.
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Жильцы признались, что боятся находиться в своих квартирах, и переживают, что чиновники держат их в неведении.
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