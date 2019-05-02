«Боимся не проснуться под завалами». Жильцы с Широкой обратились в Администрацию президента

Источник материала: Tut.by

Сегодня комиссия продолжает обследование проблемного дома на Широкой, 3. Однако жильцы, обеспокоенные состоянием здания и отношением местных властей к сложившейся ситуации, коллективно обратились в Администрацию президента и прокуратуру. О чем люди просят Наталью Кочанову — читайте в материале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ситуацию, которая сложилась вокруг новостройки на улице Широкой, 3, жильцы дома обозначили в обращении как «чрезвычайную». Текст писали коллективно, и его поддержали уже больше сотни человек.

Напомним, речь о многоквартирном доме-долгострое на улице Широкой, 3, который сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменилось четыре подрядных организации. Люди предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. Однако жильцы объединились и заняли жесткую позицию, опасаясь за свою безопасность.

Вот что говорится в письме (текст публикуется полностью):

«По договорам создания объекта долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице Широкой 3, 5, 7 (по генплану) застройщиком является Управление капитального строительства Советского района Минска. Был установлен нормативный срок продолжительности строительства в соответствии с проектной документацией 18 месяцев. Сроком начала строительства был июнь 2009 года, окончания — октябрь 2010 года. Однако дом был введен в эксплуатацию только в марте 2013 года и то без выполнения работ, „отнесенных на благоприятный период“. Ключи дольщики стали получать только летом 2013 года.

За время строительства неоднократно менялись подрядные организации. Так, например, в пользу ООО „Лайрон“ УКСом Советского района была перечислена внушительная предоплата (порядка 1,5 млрд неденоминированных рублей), а вскоре ООО было объявлено банкротом, не выполнившим обязательства перед застройщиком.

Украденные деньги были компенсированы путем подписания дополнительных соглашений с увеличением стоимости строительства. А качество уже построенного этим подрядчиком, по словам сотрудников УКСа, было признано не соответствующим, однако это никак не задокументировано. Как подтверждение, последующий подрядчик производил частичный демонтаж плиты перекрытия 2-го этажа 2-го подъезда в связи с ее провисанием с последующей перезаливкой. Данные работы проводились, когда уже был выведен каркас дома и выложены все стены.



Несущая колонна второго подъезда до ремонта. Фото предоставлено жильцами дома

Таким образом, у дольщиков появились первые серьезные вопросы:

1. Почему директор УКСа Полховский продолжал переводить денежные средства в счет предоплаты бездействующему подрядчику?

2. Почему понесенный ущерб возмещался дольщиками?

3. Какую ответственность понесли лично директор УКСа Полховский и заместитель главы администрации по строительству Шклярик, принимавшие в то время решения по стройке?

Все это время люди были вынуждены находиться в состоянии ожидания. Выплачивать проценты по кредитам, взятым на строительство, снимать жилье и подписывать бесконечное число дополнительных соглашений о продлении срока строительства и об увеличении стоимости квадратного метра.

Получив заветные ключи, даже не стали заявлять о бесчисленных недостатках и недоделках. Так, например, уже в процессе внутренней отделки выяснилось, что в одном из стояков 15-этажной секции отсутствует вентиляция, а отверстия, ее имитирующие, прорублены в места, где в стене идут шахты с трубами, которые ограничены полом и потолком. И даже такая ситуация разрешалась жильцами самостоятельно, так как сил бороться с произволом и откровенно халатным отношением представителей УКСа больше не было.

В ходе эксплуатации, уже после окончания ремонтов в квартирах и положенного срока усадки здания, продолжали появляться трещины штукатурки на стенах квартир и мест общего пользования. Также во время эксплуатации возникало множество проблем: рвались водопроводные трубы в квартирах, неоднократно затапливался сточными водами цокольный этаж с характерным зловонным запахом. Причем запах был настолько едкий, что был ощутим вплоть до 3-го этажа.



Трещина в квартире на третьем этаже второго подъезда. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самое неприятное началось около полутора лет назад во 2-й секции дома на первом этаже справа от входной двери в подъезд. Жильцы заметили: от несущей колонны стала отходить обшивка, а оттуда стал выступать утеплитель. Со стороны подъезда образовались зияющие трещины и ежедневно появлялись новые, штукатурка сыпалась прямо на проходящих жильцов. Все это образовалось как раз в том месте, где в конце 2011 года перезаливалась дефектная плита. И уже в то время было заметно, что несущая колонна тоже дефектная, по текстуре и цвету отличается от остальных.



Проблемная колонна расположена в центре снимка, сделанного в 2010 году. Фото предоставлено жильцами дома

Возникает вопрос: почему же еще во время строительства не были демонтированы все конструкции с нарушениями? Почему строительство было продолжено при очевидном несоответствии строго прописанным нормам и регламентам строительства жилых домов? Как такое мог допустить стройнадзор, технадзор и другие ответственные лица и органы?

Еще тогда у дольщиков сложилось мнение о коррумпированности перечисленных структур и отдельных лиц. А сейчас оно, к сожалению, все отчетливее находит свое подтверждение.

Особо хочется отметить халатное отношение сотрудников ЖКХ, которые никак не реагировали на сложившуюся с колонной ситуацию. Жильцы собственными силами были вынуждены демонтировать часть обшивки и утеплителя, чтобы увидеть реальное состояние проблемного участка.

Мы стали писать во все инстанции, но внятной реакции не последовало. Ничего не происходило. Снова писали — в администрацию Советского района, в ЖКХ, в УКС. И снова получали шаблонные отписки. Наконец, в сентябре 2018 года получили ответ, что „Оргстрой“ разрабатывает проект. Это стало самым большим достижением после года обращений и призывов о помощи. Дело сдвинулось, когда было написано обращение в Мингорисполком. Так мы узнали, например, что для выполнения работ долго не могли найти подрядную организацию, а когда нашли — пришлось ждать подходящих погодных условий. И все это время в квартирах появлялись все новые трещины, а в подъездах осыпалась штукатурка. Время шло явно не на пользу несущим конструкциям.

Примечательно, что „подходящие погодные условия“ компетентные органы ждали для демонтажа блоков и монтажа металлоконструкций в отапливаемом подъезде.



Укрепление колонны во втором подъезде. Снимок сделан 29 апреля

26.04.2019 года произошла эвакуация жильцов дома для его срочного („планового“?) ремонта. Если всем ведомствам о проблеме было известно еще полтора года назад, почему понадобилась экстренная эвакуация всех жильцов в один день? Людей ни о чем не предупредили, даже соответствующие объявления были развешаны у подъездов уже после оцепления здания.

Глава Администрации Трущенко Ю.В. отказался объяснить происходящую ситуацию. Заместитель главы Санковская А.В. пояснила, что это плановый ремонт и ничего страшного. Люди находились в полном неведении относительно реальной ситуации. Своим поведением должностные лица спровоцировали еще больше опасений и напряжения среди жильцов. За полтора года у властей не нашлось возможности объяснить ситуацию или хотя бы предупредить о возможной эвакуации!

Городские власти больше года рассматривали проблему, требующую незамедлительных действий, отказывая при этом в возможности ознакомления с заключением, в котором наверняка указана причина разрушения здания. Кроме того, совершенно непонятно, в каком состоянии другие несущие колонны дома. Ведь их производили тем же способом с теми же нарушениями. Или жильцы должны самостоятельно снимать утеплитель и проверять состояние всех колонн?

Для Администрации района этот вопрос даже не стоит, судя по всему. А жаль. Нет гарантии, что через некоторое время ситуация не повторится на другой колонне. И снова вопрос: „Почему компетентные органы и должностные лица так халатно отнеслись как к приемке дома в эксплуатацию, так и в отношении реагирования на проблемы на протяжении полутора лет?“

Многие семьи, в том числе и многодетные, добросовестно выплачивают кредиты банкам за жилье, которое разрушается, становится непригодным и даже опасным для проживания. Трещины продолжают увеличиваться в количестве и в размерах буквально на глазах, появляются в течение часа. Люди введены в состояние паники! Боятся оставлять детей и пожилых людей одних дома, боятся вернуться с работы к оцепленному зданию. В конце концов, боятся не проснуться под завалами. Какая-либо официальная информация отсутствует. Люди вынуждены самостоятельно находить связи среди приближенных, чтобы хоть как-то понимать, что происходит.





Обратите внимание на фото, которые как нельзя ярко характеризуют то, что сейчас происходит в доме. Во многих квартирах (во всех подъездах) трещины на стенах, трещины на полу на балконах, пришли в негодность дорогостоящие ремонты. Не говоря уже про трещины на стенах в подъездах и на фасаде здания. Неужели так должен выглядеть современный недавно построенный дом в Республике Беларусь в центре Европы?



В распоряжении редакции есть множество снимков, где зафиксированы трещины как в квартирах, так и в местах общего пользования. Публикуем лишь некоторые из них. Фото предоставлено жильцами дома.



Фото предоставлено жильцами дома

До сих пор никто из официальных лиц не сделал заявление о плане работ по дому, о проведении экспертизы конструкций и т.д. Ситуация ухудшается ежедневно и даже ежечасно. Неужели это норма, возвращаясь с работы гадать, пустит ли нас в этот раз милиция в наши квартиры? Или, хуже того, жить с непониманием происходящего и ожиданием полного разрушения? Неужели, заплатив немалые деньги за жилье, человек должен оббивать пороги министерств и ведомств, изучать нормы строительства, разбираться в бюрократических играх?

При необходимости мы будем проводить независимую техническую экспертизу о надежности конструкций здания, а также экспертизу дефектов здания и причин их возникновения. Поэтому всяческие попытки каким-либо образом „замять“ либо фальсифицировать результаты официальной экспертизы приведут к возбуждению дополнительных уголовных дел.

Убедительно просим разобраться в сложившейся ситуации и не писать какие-либо отписки. Дать ответы на наши вопросы или разъяснить, что государству в лице вашего органа безразлично, в каких условиях находятся 144 семьи, или 30 тонн (как нас оценила Санковская А.В.). Но хочется верить, что, если за плохое содержание братьев наших меньших в Шкловском районе „очень строго указали“, то на халатное отношение к 30 тоннам живых людей будет реакция незамедлительная, а главное, не менее справедливая.





В противном случае мы будем вынуждены обращаться лично к главе государства для принятия действенных мер по данному вопросу.

В связи с вышеизложенным мы, жильцы дома по адресу Минск, улица Широкая, 3, требуем незамедлительно:

1. Провести экспертизу надежности несущей конструкции дома. С ее результатами ознакомить жильцов и дать заключение о том, что дом соответствует проекту и его дальнейшая эксплуатация безопасна для проживания.

2. Дать внятную и четкую информацию о перспективах ремонтных работ на фасаде здания, в подъездах и квартирах за счет виновных лиц, а также информацию о сроках их проведения.

3. Возбудить уголовное дело, выявить виновных лиц в нарушении строительных норм и привлечь их к предусмотренной законом ответственности. Также привлечь к ответственности лиц, виновных в затягивании реагирования на жалобы жильцов по разрушающейся несущей колонне.

4. Прокуратуре подать иск к застройщику (либо иным виновным лицам) в защиту пострадавших жильцов о возмещении понесенного ущерба, в том числе ущерба, связанного со снижением ликвидности данного жилья, а также морального вреда ввиду наличия причинно-следственной связи между грубым нарушением строительных норм и разрушением конструкции дома».

Под обращением подписалось около двухсот жильцов из 111 квартир (всего в доме 144). Письмо было отправлено не только в Администрацию президента, но и в генпрокуратуру, Министерство архитектуры и строительства, Мингорисполком. Копия письма с подписями жильцов есть в редакции.