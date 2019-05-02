ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогнулись перед Москвой? В Минске разрешили "Бессмертный полк" 9 мая

03.05.2019 18:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заявители акции «Бессмертный полк» в Минске получили место для проведения праздничных мероприятий, сообщил 3 мая Свабодзе один из заявителей акции Валерий Драко.


акция в 2018 году

«Мингорисполком разрешил нам собраться в 10 часов утра у дома-музея первого съезда РСДРП. Мы ждем здесь всех, кто хочет участвовать в патриотической акции с портретами родственников-победителей. Нам разрешили быть здесь со всей нашей атрибутикой: портретами, флагами и обещали разрешить возложение венков к монументу Победы», - заявил Валерий Драко.

Он также отметил, что изначально участники акции хотели собраться на площади Якуба Коласа, чтобы затем двигаться к площади Победы. «Однако за этот маршрут мы должны были платить 250 минимальных зарплат. У нас таких денег нет. Поэтому от этого варианта мы вынуждены были отказаться».

Что не так с «Бессмертным полком»?

Акцию «Бессмертный полк» в России проводят с 2013 года. Ее участники массово используют российские государственные флаги и георгиевские ленты, которые стали символом российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

Во время «Большого разговора» 1 марта Алексей Дермант спросил у Лукашенко об акции «Бессмертный полк». Лукашенко тогда ответил, что он категорически против.

«Не потому, что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: "Также там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем "Бессмертный полк". Вы же у нас, грубо сказал так, перадрали эту идею". Помните? "Беларусь помнит". Вы помните эти акции? Я стал президентом, первая моя была акция, и меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, мы шли от ГУМа до Площади Победы и возлагали всегда венки. Кто с портретами, кто еще с чем-то. Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"? Если по своей сути и даже по внешней форме они похожи, они одинаковые».

В 2018 году власти сначала не дали разрешения на акцию «Бессмертный полк» в Минске, предложив инициатором влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». Тогда о запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти на акцию без разрешения. В результате шествие позволили менее чем за день до его проведения.

Государственные СМИ проигнорировали это альтернативное шествие, а Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не запрещал идти с портретами родственников, погибших на войне, а об изменении формата попросили сами ветераны. При этом глава Беларуси раскритиковал тех, кто хочет «приватизировать» тему победы в Великой Отечественной войне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявители акции «Бессмертный полк» в Минске получили место для проведения праздничных мероприятий, сообщил 3 мая Свабодзе один из заявителей акции Валерий Драко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юбилейная конференция Цифровой банкин собрала в Минске более 350 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика