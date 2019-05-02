



акция в 2018 году





«Мингорисполком разрешил нам собраться в 10 часов утра у дома-музея первого съезда РСДРП. Мы ждем здесь всех, кто хочет участвовать в патриотической акции с портретами родственников-победителей. Нам разрешили быть здесь со всей нашей атрибутикой: портретами, флагами и обещали разрешить возложение венков к монументу Победы», - заявил Валерий Драко.





Он также отметил, что изначально участники акции хотели собраться на площади Якуба Коласа, чтобы затем двигаться к площади Победы. «Однако за этот маршрут мы должны были платить 250 минимальных зарплат. У нас таких денег нет. Поэтому от этого варианта мы вынуждены были отказаться».





Что не так с «Бессмертным полком»?

Акцию «Бессмертный полк» в России проводят с 2013 года. Ее участники массово используют российские государственные флаги и георгиевские ленты, которые стали символом российской агрессии в Крыму и на Донбассе.





Во время «Большого разговора» 1 марта Алексей Дермант спросил у Лукашенко об акции «Бессмертный полк». Лукашенко тогда ответил, что он категорически против.





«Не потому, что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: "Также там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем "Бессмертный полк". Вы же у нас, грубо сказал так, перадрали эту идею". Помните? "Беларусь помнит". Вы помните эти акции? Я стал президентом, первая моя была акция, и меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, мы шли от ГУМа до Площади Победы и возлагали всегда венки. Кто с портретами, кто еще с чем-то. Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"? Если по своей сути и даже по внешней форме они похожи, они одинаковые».





В 2018 году власти сначала не дали разрешения на акцию «Бессмертный полк» в Минске, предложив инициатором влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». Тогда о запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти на акцию без разрешения. В результате шествие позволили менее чем за день до его проведения.





Государственные СМИ проигнорировали это альтернативное шествие, а Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не запрещал идти с портретами родственников, погибших на войне, а об изменении формата попросили сами ветераны. При этом глава Беларуси раскритиковал тех, кто хочет «приватизировать» тему победы в Великой Отечественной войне.