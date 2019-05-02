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Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау"

03.05.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау".

Последним местом работы Дулуба был борисовский БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года. 

В турнирной таблице чемпионата Казахстана "Атырау" занимает предпоследнее, 11-е место, в активе команды 5 очков после десяти туров. 


 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау".
 
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