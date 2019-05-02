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Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау".
Последним местом работы Дулуба был борисовский БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.
В турнирной таблице чемпионата Казахстана "Атырау" занимает предпоследнее, 11-е место, в активе команды 5 очков после десяти туров.
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Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский "Атырау".
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