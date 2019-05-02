Лебедько записал очередное видеообращение к Лукашенко: Или отвечайте, или уходите!

Эти вопросы были собраны в соцсетях в рамках акции #дзеадказ, которую провел Лебедько. По его словам, всего было проанализировано около 5000 вопросов.





Бывший руководитель Объединенной гражданской партии в конце своего обращения вновь ставит Лукашенко ультиматум: "Или отвечайте, или уходите!"







