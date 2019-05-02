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Лебедько записал очередное видеообращение к Лукашенко: Или отвечайте, или уходите!
Источник материала: Партизан
Анатолий Лебедько записал очередное видеообращение к Александру Лукашенко. Оппозиционер требует от руководителя государства дать ответы на 25 вопросов — по одному за каждый год правления Беларусью.
Эти вопросы были собраны в соцсетях в рамках акции #дзеадказ, которую провел Лебедько. По его словам, всего было проанализировано около 5000 вопросов.
Бывший руководитель Объединенной гражданской партии в конце своего обращения вновь ставит Лукашенко ультиматум: "Или отвечайте, или уходите!"
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Анатолий Лебедько записал очередное видеообращение к Александру Лукашенко. Оппозиционер требует от руководителя государства дать ответы на 25 вопросов — по...
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