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"Когда подпись замминистра красноречивее всяких слов"
Источник материала: Партизан
"Когда подпись заместителя министра красноречивее всяких слов".
Так подписал документ за подписью замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.
"Мне одному аажется, что нас куда-то послали?, - задает риторический вопрос политик.
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"Когда подпись заместителя министра красноречивее всяких слов".
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