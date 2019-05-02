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Oops! Роскомнадзор заблокировал сайт Last.fm из-за белорусской группы
Источник материала: Партизан
Российские пользователи музыкального сервиса Last.fm заметили, что сайт перестал открываться из России, а провайдеры сообщают о запрете доступа к нему.
Запись об запрете сайта
Сервис Last.fm только собирает от пользователей информацию о музыке, которая им нравится, однако на заблокированной странице
В официальном сервисе РКН для проверки причины блокировки найти записи про Last.fm по домену невозможно, однако если указать ссылку в точности как она содержится в реестре, то можно найти запись о блокировке страницы в связи с решением суда в Амурской области.
Песни группы Apraxia c названиями вроде «Русь, проснись!» и «Вставай, Священная Русь!» находятся в Федеральном перечне экстремистских материалов под номером 4795. Они попали туда по решению Благовещенского городского суда Амурской области от 24 сентября 2018 года.
Ссылки на Last.fm и ранее находились в реестре Роскомнадзора — так, в 2015 году претензии ведомства вызвала композиция «Убей мента» группы «Психея». Однако тогда они указывали на http-версию сайта, что позволяло провайдерам блокировать только конкретные страницы. Сейчас же ссылка ведет на https-версию сайта, что заставляет провайдеров блокировать ресурс целиком.
Дело в том, что при использовании https-версии пользователи сообщают провайдеру только домен сайта, который они хотят посетить, а не конкретную страницу. Из-за этого блокировка одной конкретной страницы провайдером невозможна, в этом случае, чтобы исполнить решение Роскомнадзора, они обычно осуществляют блокировку по IP-адресу всего сервера.
При этом Last.fm автоматически перенаправляет все запросы пользователей на https-версию сайта — таким образом, ранее запрещенные страницы из реестра все равно оставались доступными для пользователей.
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Российские пользователи музыкального сервиса Last.fm заметили, что сайт перестал открываться из России, а провайдеры сообщают о запрете доступа к нему.
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