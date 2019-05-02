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Oops! Роскомнадзор заблокировал сайт Last.fm из-за белорусской группы

03.05.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские пользователи музыкального сервиса Last.fm заметили, что сайт перестал открываться из России, а провайдеры сообщают о запрете доступа к нему.

Запись об запрете сайта содержится в публично доступной выгрузке реестра Роскомнадзора, аналогичную которой получают провайдеры. Там накануне около 17 часов 30 апреля появилась запись, указывающая на страницу песни «Русь, вставай» белорусской группы Apraxia на сайте Last.fm.

Сервис Last.fm только собирает от пользователей информацию о музыке, которая им нравится, однако на заблокированной странице находится ссылка на песню Apraxia на YouTube (видео недоступно для просмотра в России) — видимо, это и стало поводом для блокировки.

В официальном сервисе РКН для проверки причины блокировки найти записи про Last.fm по домену невозможно, однако если указать ссылку в точности как она содержится в реестре, то можно найти запись о блокировке страницы в связи с решением суда в Амурской области.

Песни группы Apraxia c названиями вроде «Русь, проснись!» и «Вставай, Священная Русь!» находятся в Федеральном перечне экстремистских материалов под номером 4795. Они попали туда по решению Благовещенского городского суда Амурской области от 24 сентября 2018 года.

Ссылки на Last.fm и ранее находились в реестре Роскомнадзора — так, в 2015 году претензии ведомства вызвала композиция «Убей мента» группы «Психея». Однако тогда они указывали на http-версию сайта, что позволяло провайдерам блокировать только конкретные страницы. Сейчас же ссылка ведет на https-версию сайта, что заставляет провайдеров блокировать ресурс целиком.


Дело в том, что при использовании https-версии пользователи сообщают провайдеру только домен сайта, который они хотят посетить, а не конкретную страницу. Из-за этого блокировка одной конкретной страницы провайдером невозможна, в этом случае, чтобы исполнить решение Роскомнадзора, они обычно осуществляют блокировку по IP-адресу всего сервера.

При этом Last.fm автоматически перенаправляет все запросы пользователей на https-версию сайта — таким образом, ранее запрещенные страницы из реестра все равно оставались доступными для пользователей.

 
 
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Российские пользователи музыкального сервиса Last.fm заметили, что сайт перестал открываться из России, а провайдеры сообщают о запрете доступа к нему.
 
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