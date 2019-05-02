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Юбилейная конференция Цифровой банкин собрала в Минске более 350 человек
Источник материала: Myfin
Определить, как будет выглядеть цифровое будущее IT-страны, - сегодня это задача не только для госорганов, но и бизнеса.
Как отметил генеральный директор ассоциации «Инфопарк», председатель Конфедерации цифрового бизнеса Владимир Басько, нынешняя конференция прошла на новом уровне партнерства с Национальным банком: между Конфедерацией цифрового бизнеса и Нацбанком подписан и успешно реализуется меморандум о сотрудничестве, нацеленный на консолидацию участников финансово-кредитного и смежных секторов и их совместную деятельность в сфере цифровой трансформации экономики.
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Цифровизация сегодня стала драйвером для развития как всей экономики Беларуси, так и банковского сектора.
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