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Что будет с ценами, ставкой рефинансирования и процентными ставками Нацбанк

03.05.2019 18:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что будет с ценами, ставкой рефинансирования и процентными ставками Нацбанк
фото: Myfin.by

О ставке рефинсирования

Учитывая текущую динамику инфляционных процессов и комплекс внутренних и внешних условий, влияющих на достижение цели по инфляции на 2019 год, Правление Нацбанка сохранило ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, сообщил глава Нацбанка и рассказал о факторах, которые легли в основу этого решения.

Об инфляции

«Как и ожидалось, интенсивность инфляционных процессов в начале 2019 года несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года сложился на уровне 5,8%. Напомню, что в 2018 году цены на потребительские товары и услуги выросли на 5,6%», – отметил Павел Каллаур.

 
 
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Нацбанк рассчитывает, что к концу этого года инфляции замедлится до целевого уровня.
 
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