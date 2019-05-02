Что будет с ценами, ставкой рефинансирования и процентными ставками Нацбанк

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О ставке рефинсирования

Учитывая текущую динамику инфляционных процессов и комплекс внутренних и внешних условий, влияющих на достижение цели по инфляции на 2019 год, Правление Нацбанка сохранило ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, сообщил глава Нацбанка и рассказал о факторах, которые легли в основу этого решения.

Об инфляции

«Как и ожидалось, интенсивность инфляционных процессов в начале 2019 года несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года сложился на уровне 5,8%. Напомню, что в 2018 году цены на потребительские товары и услуги выросли на 5,6%», – отметил Павел Каллаур.