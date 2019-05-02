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Словения разгромила Венгрию на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане

03.05.2019 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В программе чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA в казахстанском Нур-Султане 3 мая был один матч. Первую победу на турнире одержала команда Словении, забросившая 6 безответных шайб венграм.

Словения — Венгрия — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Штебих (Дрозг, Голичич, 13.57), 2:0 — Дрозг (Саболич, Копитар, 20.59, в большинстве), 3:0 — Дрозг (Зайц, Голичич, 23.16), 4:0 — Куральт (Маговац, 30.22), 5:0 — Копитар (Давид Родман, 54.11), 6:0 — Хебар (Панце, 58.33, в меньшинстве).

Броски: 34−25 (9−7, 15−11, 10−7).

Штраф: 6−6.

Венгры «посыпались» в начале второго периода, когда пропустили две шайбы в течение двух с небольшим минут. В середине второго периода счет стал уже 4:0 в пользу словенцев, после чего в мадьярских воротах произошла смена голкипера — место Адама Вэя занял Бенце Балиж. Но и ему в итоге не удалось остаться сухим.


Фото: iihf.com

Теперь венграм и словенцам осталось провести на турнире по одному матчу. 5 мая словенцев ожидает поединок против Литвы, венгры в этот же день встречаются с Казахстаном. Литовцам же предстоят еще две игры — помимо поединка со Словенией их ждет еще субботний матч против Южной Кореи.

Уже сейчас очевидно, что в дивизион рангом ниже опустится кто-то из трех этих команд — Литва, Венгрия или Литва. А две путевки в элиту разыграют Беларусь, Казахстан и Южная Корея.

4 мая пройдут матчи Южная Корея — Литва (11.00 по минскому времени) и Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая состоятся поединки Словения — Литва (9.30), Беларусь — Южная Корея (13.00) и Казахстан — Венгрия (16.30).

 
 
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В программе чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA в казахстанском Нур-Султане 3 мая был один матч. Первую победу на турнире одержала команда Словении.
 
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