ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ

03.05.2019 18:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Всеафганский совет старейшин в пятницу завершил встречу в Кабуле, длившуюся в течение пяти дней, призывом к мирным переговорам с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и обещанием президента Ашрафа Гани освободить из-под стражи 175 заключенных талибов, передает агентство Associated Press.

"Я хочу сказать "Талибану", что выбор теперь в его руках. Сейчас ваша очередь показать, чего вы хотите", - сказал А.Гани на церемонии закрытия Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга".

Он отметил, что посыл пятидневной встречи однозначен: афганцы хотят мира.

Однако, по данным агентства, талибы отвергли предложение перемирия, заявив, что атаки будут происходить и во время священного для мусульман месяца Рамадан. В заявлении указано, что бойцы группировки будут осторожны и стараться избегать жертв среди мирного населения.

Совет открылся 29 апреля. В нем приняли участие более 3,2 тыс. делегатов. Эта встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеафганский совет старейшин в пятницу завершил встречу в Кабуле, длившуюся в течение пяти дней, призывом к мирным переговорам с движением "Талибан" (запрещено в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках открылся «Гостиный двор» – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика