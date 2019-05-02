Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Всеафганский совет старейшин в пятницу завершил встречу в Кабуле, длившуюся в течение пяти дней, призывом к мирным переговорам с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и обещанием президента Ашрафа Гани освободить из-под стражи 175 заключенных талибов, передает агентство Associated Press.

"Я хочу сказать "Талибану", что выбор теперь в его руках. Сейчас ваша очередь показать, чего вы хотите", - сказал А.Гани на церемонии закрытия Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга".

Он отметил, что посыл пятидневной встречи однозначен: афганцы хотят мира.

Однако, по данным агентства, талибы отвергли предложение перемирия, заявив, что атаки будут происходить и во время священного для мусульман месяца Рамадан. В заявлении указано, что бойцы группировки будут осторожны и стараться избегать жертв среди мирного населения.

Совет открылся 29 апреля. В нем приняли участие более 3,2 тыс. делегатов. Эта встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.