Глава беларусского Альфа-банка и экс-глава ПУМБ Ющак вошел в набсовет украинского Альфа-банка

Источник материала: Интерфакс

Акционеры Альфа-банка (Киев) ввели в состав наблюдательного совета управляющего директора беларусского Альфа-банка Рафала Ющака как представителя ABH Ukraine Limited (Кипр), которому принадлежит 90,1% акций украинского банка.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, такое решение приняло собрание акционеров банка 24 апреля.

На новый срок были переизбраны глава набсовета Мартин Шведлер и 7 остальных членов правления, а общая его численность была увеличена с 8 до 9 человек.

Р.Ющак до назначения в апреле 2015 года руководителем белорусского Альфа-банк был главой правления польского Getin Holding и возглавлял набсовет входящего в холдинг украинского Идея Банка. Еще ранее, в 2008-2010 годах, он был главой правления ПУМБ, а потом - замглавы правления польской PROKOM Investments.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа - банк (Украина) крупнейшего частного банка в стране.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа - банк занимал 6-е место (69,406 млрд грн), Укрсоцбанк - 11-е место (42,241 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.