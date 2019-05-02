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В Минском зоопарке 9 мая отпразднуют "Великий май"

03.05.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минский зоопарк приглашает на праздничное мероприятие "Великий май", которое пройдет 9 мая в 12.00.

В Минском зоопарке 9 мая отпразднуют "Великий май"
Всё дальше уходит в историю время, опаленное войной. Уходит поколение её солдат. Сохранить память о той войне – наш вечный долг перед погибшими, ради жизни будущих поколений. 

В этот день всех наших гостей ждет праздничная программа, посвящена 75-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Посетители зоопарка  смогут окунуться в атмосферу военного времени, услышать песни и композиции о войне в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома с участием солистов – вокалистов оркестра.

На территории зоопарка будет работать тематическая фотозона, а также всех желающих ждёт бесплатное угощение настоящей солдатской кашей. 

 
 
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Минский зоопарк приглашает на праздничное мероприятие "Великий май", которое пройдет 9 мая в 12.00. Всё дальше уходит в историю время, опаленное войной. Уходит...
 
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