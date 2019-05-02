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В Минском зоопарке 9 мая отпразднуют "Великий май"
Источник материала: Интерфакс
Минский зоопарк приглашает на праздничное мероприятие "Великий май", которое пройдет 9 мая в 12.00.
В этот день всех наших гостей ждет праздничная программа, посвящена 75-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Посетители зоопарка смогут окунуться в атмосферу военного времени, услышать песни и композиции о войне в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома с участием солистов – вокалистов оркестра.
На территории зоопарка будет работать тематическая фотозона, а также всех желающих ждёт бесплатное угощение настоящей солдатской кашей.
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Минский зоопарк приглашает на праздничное мероприятие "Великий май", которое пройдет 9 мая в 12.00. Всё дальше уходит в историю время, опаленное войной. Уходит...
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