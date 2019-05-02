Источник материала: Интерфакс

Минский зоопарк приглашает на праздничное мероприятие "Великий май", которое пройдет 9 мая в 12.00.



Всё дальше уходит в историю время, опаленное войной. Уходит поколение её солдат. Сохранить память о той войне – наш вечный долг перед погибшими, ради жизни будущих поколений.

В этот день всех наших гостей ждет праздничная программа, посвящена 75-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Посетители зоопарка смогут окунуться в атмосферу военного времени, услышать песни и композиции о войне в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома с участием солистов – вокалистов оркестра.

На территории зоопарка будет работать тематическая фотозона, а также всех желающих ждёт бесплатное угощение настоящей солдатской кашей.