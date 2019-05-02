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Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ

03.05.2019 17:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в интервью британской газете Independent, что не считает войну Ирана с США неизбежной, однако он не исключает, что могут произойти инциденты, которые способны привести к военному конфликту.

"Он рассказал, что, хотя он и не считает войну между Ираном и США неизбежной, могут произойти инциденты, которые способны перерасти в военный конфликт", - пишет газета. Дж.Зариф беседовал с ее корреспондентом в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН несколько дней назад.

Он добавил, что "инциденты" могут произойти в Персидском заливе и в Ормузском проливе, через который проходит 30% нефти из региона. Пролив находится под контролем иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), и все проходящие через Ормузский пролив корабли контактируют именно с ним.

Дж.Зариф напомнил об инциденте, произошедшем в январе 2016 года, когда два американских корабля зашли в иранские воды и были задержаны силами КСИР. Избежать эскалации удалось благодаря прямой линии связи между Дж.Зарифом и бывшим госсекретарем США Джоном Керри, отмечает газета.

Однако сейчас подобной линии связи больше нет.

 
 
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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в интервью британской газете Independent, что не считает войну Ирана с США неизбежной, однако он не исключает, что...
 
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