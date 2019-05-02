Лукашенко опробовал новую ВПП в минском аэропорту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минска, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Длина новой взлетно-посадочной полосы – 3,7 тысячи метров. Ее окружает много специальных сооружений - грузовой перрон, стоянки для воздушных судов и, что очень важно для безопасности, отдельная аварийно-спасательная станция.

Станция, рулежные дорожки и сама взлетная полоса – дело рук белорусских строителей. За работу их поблагодарил президент.

«Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем все, только надо настроиться на то, чтобы это сделать. Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками. Мы это умеем», – сказал Лукашенко.

Новую полосу президент опробовал еще неделю назад, когда возвращался из Китая. После приземления борта номер один в честь открытия новой полосы самолет главы государства облили водой из брандспойтов.

Сегодня с чиновниками президент обсудил, как быть со старой взлетной полосой. Ей уже 37 лет, она давно требует капитального ремонта.

«Два железных требования: без всяких излишеств, по минимуму восстановить эту полосу, осовременить, если нужно, и в исключительно сжатые сроки», – сказал президент.

Через несколько лет в аэропорту Минска будет две суперсовременные взлетные полосы, которые смогут принимать любые воздушные суда даже в сложных метеоусловиях.

Строительство новой полосы обошлось Беларуси примерно в 200 миллионов долларов. Это втрое дешевле цены, которую называли иностранные компании.