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Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч лет.
Участие в церемонии принимают известные белорусские спортсмены. Эстафета огня будет длиться 50 дней. Эскорт с пламенем преодолеет более 7000 километров, а участвовать в этом марафоне будут около 500 факелоносцев. Съемочная группа СТВ целый день работала в Риме.
Екатерина Жилянина, СТВ:
«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр
Алтарь, конечно, от времени пострадал: был полностью затоплен Тибром, а потом найден во время длительных раскопок. И, наконец, сегодня, в 2019 году, именно эта достопримечательность стала местом торжественной церемонии зажжения огня II Европейских игр в Минске.
Сам факел привезла в Рим
А образы, которые по замыслу дизайнеров должен вызывать в воображении его вид,– это мечты, олимпийские ценности, пламя, и, конечно же, папарать-кветка.
Еще 2 мая наша официальная делегация собралась в одном из престижных отелей в центре Рима, чтобы дать пресс-конференцию и рассказать о церемонии.
Но здесь, на месте зажжения факела, ждали не только официальных лиц. В Италию приехали наши олимпийские чемпионы. К сожалению, Дарья Домрачева заболела и не смогла прилететь в Рим. Зато прибыли Юлия Нестеренко, Елена Белова, Владислав Гончаров.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Кроме факела есть еще один важный символ Игр. Специально для Европейских олимпийских комитетов создано оливковое дерево. Его также презентовали сегодня в Риме. Символизирует оно мир, с глубиной времен связано корнями, а поднятые в верх ветви приветствуют участников и гостей соревнований.
Несколько дней факел пробудет в Италии. Потом его провезут по восьми европейским странам – 55 населенным пунктам – и даже доставят на вершину Монблан. Факелоносцев около 450, а хранителями огня выбрали 10 человек.
До зажжения факела на минском стадионе «Динамо» остается 50 дней.
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Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч...
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