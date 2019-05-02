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Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

03.05.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч лет.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Участие в церемонии принимают известные белорусские спортсмены. Эстафета огня будет длиться 50 дней. Эскорт с пламенем преодолеет более 7000 километров, а участвовать в этом марафоне будут около 500 факелоносцев. Съемочная группа СТВ целый день работала в Риме.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Екатерина Жилянина, СТВ:
Не уверена, что римляне хорошо знают о нашей папараць-кветке – а именно ей вдохновлялись дизайнеры факела – но зато нашу идею мира здесь даже переводить не надо. Пламя мира зажигают в историческом месте – «Алтарь мира».

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Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Алтарь, конечно, от времени пострадал: был полностью затоплен Тибром, а потом найден во время длительных раскопок. И, наконец, сегодня, в 2019 году, именно эта достопримечательность стала местом торжественной церемонии зажжения огня II Европейских игр в Минске.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Сам факел привезла в Рим колонна байкеров. Он преодолел почти 8000 километров. Корпус из нержавеющей стали, вес – чуть менее 2 килограммов.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

А образы, которые по замыслу дизайнеров должен вызывать в воображении его вид,– это мечты, олимпийские ценности, пламя, и, конечно же, папарать-кветка.

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Еще 2 мая наша официальная делегация собралась в одном из престижных отелей в центре Рима, чтобы дать пресс-конференцию и рассказать о церемонии.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Но здесь, на месте зажжения факела, ждали не только официальных лиц. В Италию приехали наши олимпийские чемпионы. К сожалению, Дарья Домрачева заболела и не смогла прилететь в Рим. Зато прибыли Юлия Нестеренко, Елена Белова, Владислав Гончаров.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Участвуют в церемонии президент Европейских олимпийских комитетов, генеральный секретарь, ряд представителей исполкомов, представители НОК Италии и, безусловно, белорусская сторона. Такое важное событие в мире спорта не может проходить без тех людей, которые добыли славу нашей стране.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Кроме факела есть еще один важный символ Игр. Специально для Европейских олимпийских комитетов создано оливковое дерево. Его также презентовали сегодня в Риме. Символизирует оно мир, с глубиной времен связано корнями, а поднятые в верх ветви приветствуют участников и гостей соревнований.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Несколько дней факел пробудет в Италии. Потом его провезут по восьми европейским странам – 55 населенным пунктам – и даже доставят на вершину Монблан. Факелоносцев около 450, а хранителями огня выбрали 10 человек.

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До зажжения факела на минском стадионе «Динамо» остается 50 дней.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч...
 
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