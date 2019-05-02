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Мясникович: «Экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за 2 года увеличился в 15 раз»

03.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бизнесменов из Китая встречали 3 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 20 представителей деловых кругов КНР. В их числе и те, чьи фамилии значатся в списках Forbes.

Мясникович: «Экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за 2 года увеличился в 15 раз»

В ходе встречи стороны обсудили возможности белорусско-китайского инвестиционного сотрудничества и перспективы новых совместных проектов.

Мясникович: «Экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за 2 года увеличился в 15 раз»

Как отметил Михаил Мясникович, благодаря взаимной заинтересованности сторон экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за два года увеличился в 15 раз. В свою очередь китайская сторона отметила, что хотела бы использовать выгодное геоположение нашей страны для создания крупного транспортного хаба.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бизнесменов из Китая встречали 3 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 20 представителей...
 
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