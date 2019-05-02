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«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей Евгений и Александра Седельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве финальной точки поездки была выбрана Грузия. В путешествии молодых сопровождает алабай по кличке Клиган.
О его лапах люди позаботились заранее: у пса собственная будка на колесах.
Евгений Седельник, велопутешественник:
Александра Седельник, велопутешественница:
Беларусь молодожены планируют проехать за неделю. Большую часть пути придется проделать по территории России.
Вся дорога до Грузии займет около двух месяцев.
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Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей...
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