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Новости экономики за 03.05.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О чем говорили на белорусско-китайском бизнес-форуме? Сколько инвестиций получит отечественное овцеводство в ближайшие пять лет и когда начнется досрочная выплата пенсий? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИНСКЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Китай намерен увеличивать объем инвестиций на внешние рынки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявили на белорусско-китайском инвестиционном форуме, который 3 мая прошел в Минске.
Участники отметили особую роль Беларуси в реализации инициативы «Пояс и путь». В ее рамках Китай финансирует более сотни проектов в 70 странах. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Общая сумма инвестиций составляет порядка 40 миллиардов долларов.
Белорусские специалисты обратили внимание на быстрый рост товарооборота между двумя странами, который за 2018 год прибавил 20 %. Один только экспорт отечественных продовольственных товаров в Поднебесную уже превышает 150 миллионов рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
Белорусское овцеводство получит новый импульс к своему развитию. В ближайшие пять лет в него инвестируют более 67 миллионов рублей.
В правительстве считают, что это не только удовлетворит потребность промышленности в шерсти и овчинах, но и обеспечит дополнительные рабочие места для деревенских жителей, а также повысит конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Сейчас в хозяйствах страны насчитывается примерно 88 тысяч овец. В результате реализации программы поголовье должно превысить 116 тысяч.
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Новости Беларуси. О чем говорили на белорусско-китайском бизнес-форуме? Сколько инвестиций получит отечественное овцеводство в ближайшие пять лет и когда...
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