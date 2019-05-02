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4 мая начнется досрочная выдача пенсий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Майские праздники внесли коррективы в график выплаты пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белпочта» сообщила, что уже 4 мая во всех отделениях страны начнется досрочная выдача пенсий и пособий за 7 мая. Пенсии за 9 мая с завтрашнего дня можно получить в отделениях Минска, в остальных отделениях их выдача начнется 8 мая.
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Новости Беларуси. Майские праздники внесли коррективы в график выплаты пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белпочта» сообщила, что уже 4 мая во...
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