4 мая начнется досрочная выдача пенсий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Майские праздники внесли коррективы в график выплаты пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» сообщила, что уже 4 мая во всех отделениях страны начнется досрочная выдача пенсий и пособий за 7 мая. Пенсии за 9 мая с завтрашнего дня можно получить в отделениях Минска, в остальных отделениях их выдача начнется 8 мая.