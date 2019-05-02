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За 2018 год в Беларуси было выписано 3 миллиона 386,6 тысяч больничных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На оплату больничных в минувшем году было потрачено в общей сложности более 560 миллионов рублей. Это 22 % от всех видов пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего листков нетрудоспособности, по понятным причинам, выписано в Минске, меньше всего – в Гродненской области. Интересно, что основное количество выплат пришлось на первое полугодие. Во втором общая сумма выплат заметно уменьшилась.
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Новости Беларуси. На оплату больничных в минувшем году было потрачено в общей сложности более 560 миллионов рублей. Это 22 % от всех видов пособий, сообщили в...
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