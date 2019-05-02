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Глава ЕОК: Беларусь - развитая в экономическом, культурном и спортивном плане страна

03.05.2019 20:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейские игры, которые пройдут в Минске, позволят Беларуси улучшить имидж на международной арене. Таким мнением поделился с журналистами на пресс-конференции в пятницу в Риме президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, передает ТАСС.


Александр Лукашенко и Янез Кочиянчич. Фото: пресс-служба президента Беларуси

В пятницу в римском музейном комплексе Ara Pacis пройдет церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр. Маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению и завершится 21 июня на стадионе «Динамо» в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр.

— До открытия Игр осталось 49 дней, и мы очень стараемся создать второе по масштабу спортивное мероприятие после Олимпийских игр. Мы ждем начала Игр и не видим каких-либо препятствий, оставшиеся небольшие организационные вопросы скоро будут решены, никаких проблем с организацией нет. Беларусь заслуживает провести Игры, так как это развитая в экономическом, культурном и спортивном плане страна. Беларусь посетят около тысячи журналистов, которые позволят миру увидеть гостеприимный народ страны, по окончании Игр имидж Беларуси должен повыситься, она будет лучше интегрирована в европейскую жизнь, — сказал Кочиянчич.

Место проведения Европейских игр 2023 пока не определено. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что претендентами на проведение являются Казань и польский Катовице.

— Да, из двух городов [Катовице и Казань] один является кандидатом на проведение Игр 2023 года, надеюсь, что до соревнований в Минске станет яснее, кто будет претендовать на проведение следующих Игр. Я уверен, что хозяин будет достойным, — добавил Кочиянчич.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Министр спорта Беларуси: Страна получит бесценный опыт от проведения Европейских игр

Проведение Европейских игр принесет Беларуси бесценный опыт, вся страна ждет начала соревнований. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Риме рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает ТАСС.

— Вся страна готовится к этому мероприятию, каждый населенный пункт, особенно Минск, в ожидании этого большого праздника. К соревнованиям была улучшена транспортная инфраструктура, дорожная сеть, новые спортивные объекты не строились, но мы приложили руку, чтобы старые стали еще лучше. Для соревнований был закуплен новый спортивный инвентарь, а тот спортивный инвентарь, что был ранее, передан в школы спортивной подготовки для будущих спортсменов Беларуси, — сказал Ковальчук.

— В стране в достаточном количестве появились новые объекты туризма, также был сделан большой шаг в медицинском обеспечении в спортивной сфере. В страну приедет большое количество хороших европейских специалистов, судей, технических делегатов, с которыми мы поделимся опытом, и получим от них богатый опыт в организации подобных мероприятий. По некоторым видам спорта проведены тестовые соревнования, и мы уже видим пользу от них. Я мог бы часами говорить об этом мероприятии, но главное, что после Игр все это останется в стране, — добавил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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По окончании Европейских игр имидж Беларуси должен повыситься, она будет лучше интегрирована в европейскую жизнь, - сказал Кочиянчич.
 
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