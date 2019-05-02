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Канцлер Австрии в телефонном разговоре с Зеленским отметил важность реализации Минских договоренностей

03.05.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подчеркнул важность выполнения Минских соглашений, а также заверил в том, что его страна и Евросоюз продолжат поддерживать украинские реформы.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал С.Курц в своем аккаунте в Twitter в пятницу вечером.

При этом канцлер Австрии подчеркнул: "Важно наконец добиться прогресса в реализации Минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины".

 
 
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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подчеркнул важность...
 
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