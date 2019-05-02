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Тысячи алжирцев вновь вышли на протестную акцию в столице страны

03.05.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Тысячи алжирцев в пятницу вышли на улицы столицы Алжира, отметив 11-ю неделю антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press.

Они выкрикивают лозунги: "Уйти должны все", "Банда воров, вы разрушили страну" и "Мы не замолчим". Демонстранты требуют, чтобы от власти были отстранены все сподвижники бывшего президента Абдельазиза Бутефлики.

Безопасность усилена на въезде в город.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

 
 
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Тысячи алжирцев в пятницу вышли на улицы столицы Алжира, отметив 11-ю неделю антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press. Они выкрикивают лозунги:...
 
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