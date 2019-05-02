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Белорусских выпускников вузов приглашают в Бундестаг
Источник материала: Интерфакс
Подача заявок на "Международную парламентскую стипендию Германского Бундестага на 2020 г." возможна до 31 июля 2019 г., сообщили в посольстве Германии в Беларуси.
"Германский Бундестаг предоставляет ежегодные стипендии молодым выпускникам ВУЗов, интересующимся политикой и намеревающимся заниматься активным продвижением основных принципов демократии в своих странах", - пояснили в посольстве.
Во время программы, которая пройдет с 1 марта по 31 июля 2020 г. в Берлине, стипендиаты будут активно участвовать в работе бюро одного из депутатов Германского Бундестага. Они будут сопровождать "своих" депутатов на заседания комитетов, фракций и других органов и таким образом смогут получить представление о задачах и порядке парламентских процессов. Также они будут регулярно посещать информационные мероприятия и семинары, организуемые Бундестагом и политическими фондами.
В ходе летнего семестра стипендиаты будут зачислены в Берлинский университет им. Гумбольдта и смогут посещать занятия и лекции Свободного и Технического университетов.
С деталями Международной парламентской стипендии, условиями и процедурой подачи заявления можно ознакомиться на сайте
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Подача заявок на "Международную парламентскую стипендию Германского Бундестага на 2020 г." возможна до 31 июля 2019 г., сообщили в посольстве Германии в Беларуси....
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