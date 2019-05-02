Белорусских выпускников вузов приглашают в Бундестаг

Источник материала: Интерфакс

Подача заявок на "Международную парламентскую стипендию Германского Бундестага на 2020 г." возможна до 31 июля 2019 г., сообщили в посольстве Германии в Беларуси.

"Германский Бундестаг предоставляет ежегодные стипендии молодым выпускникам ВУЗов, интересующимся политикой и намеревающимся заниматься активным продвижением основных принципов демократии в своих странах", - пояснили в посольстве.



В ходе практики у одного из депутатов Германского Бундестага стипендиаты имеют возможность ознакомиться с парламентской системой в Федеративной Республике Германия и процессами принятия политических решений, а также накопить практический опыт в области парламентской деятельности. Целью данной программы, кроме того, является содействие развитию отношений между Германией и странами стипендиатов.

Во время программы, которая пройдет с 1 марта по 31 июля 2020 г. в Берлине, стипендиаты будут активно участвовать в работе бюро одного из депутатов Германского Бундестага. Они будут сопровождать "своих" депутатов на заседания комитетов, фракций и других органов и таким образом смогут получить представление о задачах и порядке парламентских процессов. Также они будут регулярно посещать информационные мероприятия и семинары, организуемые Бундестагом и политическими фондами.

В ходе летнего семестра стипендиаты будут зачислены в Берлинский университет им. Гумбольдта и смогут посещать занятия и лекции Свободного и Технического университетов.

С деталями Международной парламентской стипендии, условиями и процедурой подачи заявления можно ознакомиться на сайте www.minsk.diplo.de .