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Матвей Малышенко: моя зарплата айтишника в несколько раз больше гандбольной

03.05.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший полусредний "Гомеля" Матвей Малышенко летом 2018 года круто поменял свою жизнь, перейдя на работу в IT-сферу, в которой стал получать зарплату в несколько раз больше гандбольной.



Зарплаты айтишников — едва ли не главная тема для досужих разговоров в стране. Многие считают, что они необоснованно высокие, пишет pressball.by
Как и говорил, мной двигал прежде всего интерес. Касательно любого дела: если все упирается только в финансы, наверное, это неправильно и из этого ничего не выйдет. Но в то же время я взрослый парень, надо на что-то жить. У меня появились цели, и я понимал, что для их осуществления неплохо было бы какую-то копейку зарабатывать. Судя по происходящему, думаю, принял правильное решение. Финансы — один из главных аспектов, но не самый главный. 

У людей разное понимание сложности работы. Они смотрят: рабочий трудится в шахте весь в мыле, в поту и зарабатывает, может быть, меньше. Это просто пример. Есть сложные работы. Тем не менее IT тоже надо обучаться. Просто так деньги нигде не платят. Это все равно труд — не физический, а умственный — и время. Такого нет, чтобы айтишник работал час и просто вынимал кассу, греб деньги лопатой. 


Я категорически не согласен, что зарплаты необоснованно высокие. Возможно, если того рабочего посадить за компьютер на восемь часов, ему это будет не по душе. Тем более сейчас весь мир шагает в IT-направлении. Работники заменяются роботами. Все так или иначе сводится к тому, что нужны программное обеспечение, модели, разработки... 3D-дизайн может распространяться и на инженерную тематику. Каждая работа по-своему тяжела. 

Во сколько раз выросла моя зарплата по сравнению с гандбольной? В несколько точно.



 
Теги: Гомель
 
 
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Бывший полусредний "Гомеля" Матвей Малышенко летом 2018 года круто поменял свою жизнь, перейдя на работу в IT-сферу, в которой стал получать зарплату в несколько раз...
 
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