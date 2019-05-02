



Михаил Орда. Фото: 1prof.by





Так, профсоюзы предлагают прописать, что по воле нанимателя может заключаться только один контракт на один год, а на следующий срок с согласия самого работника должен заключаться контракт на максимальный срок. Кроме того, планируется создать специальный страховой фонд для страхования риска невыплаты зарплаты при банкротстве или санации организации.





Михаил Орда также надеется, что скоро будет утверждено предложение по начислению пенсионного стажа матерям, имеющие четырех детей. Сегодня он начисляется лишь на троих детей.





Такие предложения Михаил Орда озвучивает уже не первый год. Например, о «страховании от безработицы» он говорит уже почти три года — по крайней мере с 24 мая 2016 года, о «долгосрочных контрактах» не менее 2,5 лет — с 24 октября 2016-го. А о «страховом стаже» многодетных матерей глава ФПБ говорил и год назад — 27 апреля 2018 года. Но до сих пор его слова так и остаются словами.

Две бесполезные меры

Более того, уверен старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Лев Львовский, эти инициативы могут только навредить белорусской экономике.





По его мнению, единственная адекватная из этих трех мер — введение страхового стажа для матерей четырех детей. При этом, заявил эксперт, не до конца понятно, как это касается трудового законодательства. Также эта мера не глобальная и касается небольшого количества людей.





— Не совсем понятно, почему здесь обозначены только матери, так как идет обсуждение введения декретного отпуска и для отцов. Поэтому здесь, скорее, следует исключить слово «матери» и вставить «один из родителей», который брал много декретных отпусков, так как у него много детей. Это может быть и дедушка, и бабушка, и кто-нибудь еще, — отметил Лев Львовский.





Страхование же от безработицы на случай банкротства предприятий он назвал «довольно бесполезной и не очень обоснованной» мерой. Эксперт отметил, что в Беларуси немного банкротств предприятий, мало и случаев невыплаты зарплаты в таких ситуациях. Также часто предприятия справляются с трудностями в результате санации.

Дополнительный налог на бизнес

— Такое страхование — это лишь дополнительные расходы для бизнеса. Это похоже на какое-то пособие по безработице, но пособие по безработице — это государственная функция. Здесь происходит перекладывание пособия по безработице с плеч государства на плечи бизнеса, — заявил эксперт, напомнив, что в Беларуси практически нет официальной помощи по безработице.





По его словам, людям, ввиду редкости случаев банкротства, это мало поможет, а вот компаниям придется платить новый вид налога. «Похоже, что эта мера больше всего поможет страховому фонду, который будет заключать договора», — полагает он.





По его мнению, на случай реального банкротства предприятий лучшее, что можно сделать для работников, - это создать рынок труда, где человеку можно будет легко и быстро найти новую работу. Если же предприятие не обанкротится, то оно и само все выплатит, подчеркнул Лев Львовский.

Нужны меры, которые бы стимулировали бизнес

Что касается вопроса контрактов, то здесь, признал экономист, действительно есть предприятия, которые злоупотребляют краткосрочными контрактами, «чтобы, вероятно, платить меньше налогов».





— Но все эти меры, помимо страхового стажа для матери четырех детей, не помогают бизнесу, а скорее работают против него. Это дополнительные налоги, дополнительное регулирование и так далее, — подчеркнул эксперт.





В общем, по его мнению, меры, которые ухудшают бизнес-климат, не очень нужны. Вместо них необходимые меры, которые бы стимулировали бизнес и облегчали условия его ведения. И даже если от инициатив ФПБ потери будут невелики, это все равно будут убытки, а не прибыли.



