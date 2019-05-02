Billboard назвал лучших музыкантов 2019 года





Лауреатом премии в категории "Лучший артист" стал канадский рэпер и продюсер Drake (Обри Дрейк Грэм).





Всего музыкант выиграл 12 из 17 номинаций и стал рекордсменом по количеству наград в истории премии (27 статуэток).





Лучшей певицей стала Ариана Гранде, а лучшей группой — южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.





Лучшим новым артистом стал рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс).





Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получила американская группа Imagine Dragons.





Американская певица Карди Би была названа «Лучшей рэп-исполнительницей». А канадский певец The Weeknd носит звание «Лучший исполнитель в жанре R& B», правда на церемонию награждения он не пришел.





Billboard входит в тройку крупнейших музыкальных премий в США наряду с Grammy и American Music Awards.



