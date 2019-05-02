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Billboard назвал лучших музыкантов 2019 года

03.05.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает CA-NEWS (CA) Американский журнал Billboard, на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе объявил лучших исполнителей года


Лауреатом премии в категории "Лучший артист" стал канадский рэпер и продюсер Drake (Обри Дрейк Грэм).

Всего музыкант выиграл 12 из 17 номинаций и стал рекордсменом по количеству наград в истории премии (27 статуэток).

Лучшей певицей стала Ариана Гранде, а лучшей группой — южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.

Лучшим новым артистом стал рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс).

Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получила американская группа Imagine Dragons.

Американская певица Карди Би была названа «Лучшей рэп-исполнительницей». А канадский певец The Weeknd носит звание «Лучший исполнитель в жанре R& B», правда на церемонию награждения он не пришел.

Billboard входит в тройку крупнейших музыкальных премий в США наряду с Grammy и American Music Awards.


 
 
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Как сообщает CA-NEWS (CA) Американский журнал Billboard, на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе объявил лучших исполнителей года
 
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