Украина в ОБСЕ: Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс





Постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук/Фото: Укринформ





Решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе имеет целью легитимизацию военного присутствия России и создание правовой основы для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины.





Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.





"Этот указ является грубым нарушением принципов суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины, а также мощным ударом по Минским договоренностям. Мы решительно осуждаем этот акт Кремля, который в юридическом плане является недействительным и ничтожным, а также не изменит принадлежность к украинскому гражданству жителей оккупированных районов Донбасса", – заявил украинский дипломат.



