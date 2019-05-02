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Украина в ОБСЕ: Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс

03.05.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РФ прибегла к раздаче российских паспортов, чтобы оправдать и легитимизировать свое военное присутствие на оккупированных частях Донбасса.


Постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук/Фото: Укринформ

Решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе имеет целью легитимизацию военного присутствия России и создание правовой основы для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины. 

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"Этот указ является грубым нарушением принципов суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины, а также мощным ударом по Минским договоренностям. Мы решительно осуждаем этот акт Кремля, который в юридическом плане является недействительным и ничтожным, а также не изменит принадлежность к украинскому гражданству жителей оккупированных районов Донбасса", – заявил украинский дипломат.


 
 
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РФ прибегла к раздаче российских паспортов, чтобы оправдать и легитимизировать свое военное присутствие на оккупированных частях Донбасса.
 
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