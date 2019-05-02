В Риме торжественно зажгли огонь II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Риме состоялась торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр. «Пламя мира» вспыхнуло в музейном комплексе Ara Pacis. Его зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, передает ТАСС .

Сначала огонь доставят на вершину Монблана. Затем «Пламя мира» пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Финальной точкой путешествия станет стадион «Динамо» в Минске – 21 июня там зажгут чашу Европейских игр. В эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.

Как заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, Европейские игры станут самым крупным мультиспортивным мероприятием на континенте.

«Мы ожидаем фантастические спортивные соревнования. Беларусь – это отличная страна с богатой культурой, гостеприимными и приятными людьми, мы уверены, что все пройдет отлично», – подчеркнул он.

В церемонии также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии Европейских игр Спирос Капралос и генеральный директор минского оргкомитета Европейских игр Георгий Катулин.

На мероприятии представили и символическое оливковое дерево, изготовленное специально для ЕОК.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Спортсмены из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.