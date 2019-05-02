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В Риме торжественно зажгли огонь II Европейских игр
03.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Риме состоялась торжественная церемония
Сначала огонь доставят на вершину Монблана. Затем «Пламя мира» пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Финальной точкой путешествия станет стадион «Динамо» в Минске – 21 июня там зажгут чашу Европейских игр. В эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.
Как заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, Европейские игры станут самым крупным мультиспортивным мероприятием на континенте.
В церемонии также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии Европейских игр Спирос Капралос и генеральный директор минского оргкомитета Европейских игр Георгий Катулин.
На мероприятии представили и символическое оливковое дерево, изготовленное специально для ЕОК.
Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Спортсмены из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
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