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«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области объединит около 30 тысяч молодых людей. Отдельные бригады уже приступили к работе. Другие сдают экзамены и также готовятся потрудиться на славу.
Петр Бутрим, СТВ:
Их именами названы и сами бригады. У студентов тоже будет свой фронт (правда, рабочий). Главное выбрать себе дело по душе.
Павел Онищенко, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов:
Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Валентина Яцковского можно назвать ударником. Сначала возводил бетонные укрепления в Новополоцке, затем трудился дорожником в Островце. Вопрос, чем занять себя после сессии, перед юношей не стоит уже третий год.
Валентин Яцковский, студент Полоцкого государственного университета:
Собраться вместе, да еще таким огромным десантом, и ничего не сделать руками – это не о них. Поэтому после формального сразу к полезному. Бойцы студотрядов недалеко от Брестской крепости посадили целую аллею из 75 хвойных деревьев.
С годами меняется не только состав отрядов, но и география полезных дел. Этим летом белорусские студенты поедут собирать урожай персиков, черешни и винограда в Молдову, будут воспитывать детей в легендарном «Орленке», а возможно откроют и новые для движения страны – Грузию и Казахстан.
Татьяна Красакова, командир Витебского городского штаба студенческих отрядов:
Больше 500 человек уже разъехались по рабочим местам. Остальные свой трудовой семестр начнут сразу после сессии. Что называется, вперед и с песнями.
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Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области...
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