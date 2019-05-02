ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

03.05.2019 21:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области объединит около 30 тысяч молодых людей. Отдельные бригады уже приступили к работе. Другие сдают экзамены и также готовятся потрудиться на славу.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Петр Бутрим, СТВ
Третий трудовой семестр для белорусской молодежи начался именно в Брестской крепости. В этом году он посвящен 75-летию освобождения. Поэтому в руках у студентов не только трудовые повестки, но и портреты героев войны.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Их именами названы и сами бригады. У студентов тоже будет свой фронт (правда, рабочий). Главное выбрать себе дело по душе.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Павел Онищенко, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов:
Наши ребята трудились не только на стройке, помогая в строительстве, но и важной особенностью было то, что студенты университета занимались непосредственно росписью стен в детском отделении. И сегодня дети, которые там находятся, очень благодарны. 

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы рассчитываем, по опыту прошлых лет, что порядка 30 тысяч человек примет участие в трудовом семестре. Ребята, которые будут работать как на строительных объектах нашей страны, так и на сельхозпредприятиях, производственных и педагогических отрядах.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Валентина Яцковского можно назвать ударником. Сначала возводил бетонные укрепления в Новополоцке, затем трудился дорожником в Островце. Вопрос, чем занять себя после сессии, перед юношей не стоит уже третий год.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Валентин Яцковский, студент Полоцкого государственного университета:
Это, во-первых, не только труд, это друзья, атмосфера, та же самая романтика. Отряд – это место, где можно проявить свои таланты. И просто показать, кто ты есть такой на самом деле.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Собраться вместе, да еще таким огромным десантом, и ничего не сделать руками – это не о них. Поэтому после формального сразу к полезному. Бойцы студотрядов недалеко от Брестской крепости посадили целую аллею из 75 хвойных деревьев.     

С годами меняется не только состав отрядов, но и география полезных дел. Этим летом белорусские студенты поедут собирать урожай персиков, черешни и винограда в Молдову, будут воспитывать детей в легендарном «Орленке», а возможно откроют и новые для движения страны – Грузию и Казахстан.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Татьяна Красакова, командир Витебского городского штаба студенческих отрядов:
В минувшем трудовом семестре наши ребята выехали в Ханты-Мансийский округ, город Белоярский, с которым мы сотрудничаем больше четырех лет. Также они выезжали в Молдову, на Черное море. Поэтому мы границы расширяем.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Больше 500 человек уже разъехались по рабочим местам. Остальные свой трудовой семестр начнут сразу после сессии. Что называется, вперед и с песнями.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия усилила карантинный контроль на границе с Монголией из-за чумы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика