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Александр Лукашенко в аэропорту: «Железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая страница в истории Национального аэропорта «Минск». 3 мая здесь открыта вторая взлетно-посадочная полоса, строительство которой велось более трех лет с применением современных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в церемонии принял Президент. С возможностями новой взлетно-посадочной полосы Александр Лукашенко ознакомился еще в конце апреля. Именно по ней самолет главы государства взлетал в направлении Китая. На полосу борт № 1 садился и по возвращении в Минск.
Примечательно, что все работы выполнены силами белорусских специалистов. И это – еще один повод для гордости. Введение в эксплуатацию второй полосы позволяет расширить возможности аэропорта и существенно увеличить пассажиропоток. Ожидается, что уже через два года воздушная гавань сможет принимать до 9 миллионов человек. Все подробности у корреспондента Евгения Горина.
Сегодня у миллионов авиапассажиров, пользующихся международной воздушной гаванью Беларуси, появилась хорошая новость. Больше никаких ограничений на большегрузные лайнеры. Милости просим даже двухпалубные Airbus. Ну а для белорусов открытие второй взлетно-посадочной полосы – еще одно доказательство, что наши специалисты могут все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Старенькой полосе почти четыре десятка. Вторая была жизненно необходима. Иначе закрывай аэропорт в лучшем случае годика на два. Теперь, когда их две, можно ремонтировать изношенную – всю нагрузку примет новая «взлетка». От старой ее отделяет всего 1800 метров. Но это совсем другой класс – она и длиннее, и шире. Белорусский борт № 1 одним из первых опробовал 3 километра и 700 метров новой полосы. Отлет в Китай и возвращение оттуда – реклама лучше не придумаешь.
Теперь настает этап, который раскроет воздушные врата Беларуси гораздо шире в смысле превращения их в международный транзитный узел.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
До сегодняшнего дня из Национального аэропорта «Минск» можно было улететь по 40 международным направлениям. Ведутся переговоры о перелетах в Индию, Японию, Вьетнам. Перспективы открываются широкие.
Дмитрий Меликян, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
Логика простая. Больше полос – больше возможностей принять трансконтинентальные самолеты.
Александр Лукашенко:
Господь сподвиг меня принять правильное решение: я отказался от приватизации всех аэропортов в стране, в том числе и этого, хотя уже до меня эта приватизация фактически началась. Уже порубили все на части, единую воздушную сеть, гавани все порубили, раздали куда надо с последующей приватизацией. Я остановил эту приватизацию и сказал о том, что основные ворота страны, как и другие воздушные ворота, должны быть государственными. Они должны принадлежать государству.
И подъезжая к этому аэропорту в очередной раз, а я больше, чем кто-либо из здесь присутствующих, кроме пилотов, конечно, взлетал и приземлялся. Это как мой родной дом уже – аэропорт. Извините меня за нескромность: я горжусь тем принятым решением, что мы оставили под контролем государства это.
Строили из щебня, песка и бетона по передовым технологиям. Способ укладки такой, чтобы толщина бетона везде составляла 44 сантиметра. Это очень важно. Ну и ширина 60 метров – есть где развернуться.
Евгений Горин, СТВ:
Капризы плохой погоды уже не так страшны. Вот и сегодня небо затянула огромная туча, начал накрапывать дождик. А полоса доступна для лайнеров сразу после перерезания ленточки. За последние 5 лет национальный аэропорт стал принимать пассажиров больше почти на 18 %, а грузов – почти на 12 %.
– Благодарность за вашу поддержку в развитии авиационной отрасли, в том числе за строительство нашей новой взлетно-посадочной полосы.
Как раз об этом у Президента был разговор с чиновниками несколько ранее. Поезд, соединяющий столицу и аэропорт, – следующий шаг. Чтобы можно было добраться за полчаса не на машине или автобусе. Есть идеи, есть и сложности. Все варианты прорабатываются, и скоро аэроэкспресс или что-то попроще соединит два пункта на карте.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Александр Лукашенко:
Планов развития аэропорта и всей сопутствующей инфраструктуры много. Одна только пристройка к основному терминалу позволит расширить возможности авиагавани до 7 миллионов пассажиров в год. Есть четкое понимание, что это – воздушные ворота Минска, и они должны быть на высоте во всех смыслах.
– Спасибо вам за то, что вы сделали, казалось бы, невозможное с точки зрения нашего правительства. Молодцы, не подвели. Теперь главное, чтобы трещин не было на полосе. Вы же обещаете?
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Александр Лукашенко в аэропорту: «Железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать»
Новости Беларуси. Новая страница в истории Национального аэропорта «Минск». 3 мая здесь открыта вторая взлетно-посадочная полоса, строительство которой велось...
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