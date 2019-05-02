Беларусь претендует на проведение Суперкубка УЕФА-2021

Источник материала: Интерфакс

Беларусь может принять у себя Суперкубок УЕФА-2021. Министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук признался, что попросил поддержать кандидатуру Минска вице-президента УЕФА.

"С вице-президентом УЕФА был разговор, чтобы в 2021 году у нас в Минске провести Суперкубок УЕФА. Если будет возможность, поддержать нашу страну, наш город. Попросил его, чтобы он посодействовал в этом вопросе", - рассказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Он пообещал по возможности оказать содействие при организации данного спортивного мероприятия, потому что я знаю, что три страны сегодня претендуют: Финляндия, Северная Ирландия и Беларусь. Кто выиграет — посмотрим", - добавил он.

