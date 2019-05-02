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Театр китайской оперы выступит на сцене Гродненского драмтеатра

03.05.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Северный театр оперы "Куньцюй" покажет гродненским зрителям спектакль "Пионовая беседка" – на китайском языке с визуальным сопровождением текста пьесы.

Зрителей ожидает традиционная пекинская опера роскошно костюмированная, исконно мужская и эстетически гармоничная уже много веков зрелище  завораживающее само собой.

Театр китайской оперы выступит на сцене Гродненского драмтеатра
Куньцюй – один из основных жанров традиционной китайской оперы, за 600 лет своей истории не утративший популярности. В нём гармонично сочетаются поэтическое красноречие, музыкальная утончённость и драматизм. 

Оперу Куньцюй называют «матерью» китайской оперы. Это жемчужина китайского театрального и оперного искусства. Китайское искусство Куньцюй было объявлено ЮНЕСКО одним из самых выдающихся в мире образцов устного и нематериального наследия человечества.

Сюжет оперы "Пионовая беседка" один из самых романтичных в классической китайской опере. Красавица Ду Линян встретила возлюбленного во сне – в прекрасном саду, полном цветов и птиц. Не найдя юношу после пробуждения, Ду Линян затосковала и умерла. Но прежде нарисовала свой сон и велела, чтобы служанка поставила картину среди цветов и деревьев. Однажды бедный студент по имени Лю Мэнмэй обнаружил в саду картину, на которой и увидел на ней себя и прекрасную девушку, в которую сразу влюбился. Чудесным образом девушка ожила. И влюблённые стали счастливыми супругами.

Постановку покажут 11 июня на сцене Гродненского драмтеатра. Цена билетов: Br17 – 20.

 
 
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Северный театр оперы "Куньцюй" покажет гродненским зрителям спектакль "Пионовая беседка" – на китайском языке с визуальным сопровождением текста пьесы. Зрителей...
 
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