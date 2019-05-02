В США учителям разрешат брать оружие на занятия

Источник материала: СТВ

Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики.





Соответствующий законопроект одобрил Парламент. Документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 - получили ранения.





В целях самообороны учителя смогут брать оружие на занятия. При этом не все поддерживают это решение. Вооружать учителей или нет, школьные округа штата будут решать сами.