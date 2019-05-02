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В США учителям разрешат брать оружие на занятия

03.05.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики.

В США учителям разрешат брать оружие на занятия

Соответствующий законопроект одобрил Парламент. Документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 - получили ранения.

В США учителям разрешат брать оружие на занятия

В целях самообороны учителя смогут брать оружие на занятия. При этом не все поддерживают это решение. Вооружать учителей или нет, школьные округа штата будут решать сами.
 
 
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Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно...
 
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