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В США учителям разрешат брать оружие на занятия
Источник материала: СТВ
Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики.
Соответствующий законопроект одобрил Парламент. Документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 - получили ранения.
В целях самообороны учителя смогут брать оружие на занятия. При этом не все поддерживают это решение. Вооружать учителей или нет, школьные округа штата будут решать сами.
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Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно...
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