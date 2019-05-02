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«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из проблемных предприятий Гомеля 3 мая посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на заводе измерительных приборов непростая: рентабельность в минусе, а своих рабочих мест лишилась почти половина сотрудников. Уже во время совещания Наталья Кочанова обозначила жесткие сроки по наведению порядка не только на этом предприятии, но в ряде других, переживающих кризис. Главное требование – никаких пробных попыток и растраты средств при выборе антикризных решений.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития: что будут выпускать, какую продукцию, для того, чтобы у людей была достойная заработная плата.
Александр Уваров, директор Гомельского завода измерительных приборов:
Кроме того, Наталья Кочанова оценила «встроенный» детский сад. Он появился два года назад в одной из многоэтажек на первом этаже. В итоге – два в одном: территория огорожена, все меры безопасности соблюдены, а вот цена вопроса в разы ниже, чем если бы строили в чистом поле. Глава Администрации Президента отметила, что подобные проекты могут быстро решить вопрос с нехваткой детских садов в новых микрорайонах и, конечно, сэкономят деньги городских бюджетов.
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Новости Беларуси. Одно из проблемных предприятий Гомеля 3 мая посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24...
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