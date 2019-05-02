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«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

03.05.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из проблемных предприятий Гомеля 3 мая посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Ситуация на заводе измерительных приборов непростая: рентабельность в минусе, а своих рабочих мест лишилась почти половина сотрудников. Уже во время совещания Наталья Кочанова обозначила жесткие сроки по наведению порядка не только на этом предприятии, но в ряде других, переживающих кризис. Главное требование – никаких пробных попыток и растраты средств при выборе антикризных решений.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно. Может быть, их удельный вес в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, и это серьезные коллективы. На одном предприятии больше 1000, на втором – 660 человек.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития: что будут выпускать, какую продукцию, для того, чтобы у людей была достойная заработная плата.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Александр Уваров, директор Гомельского завода измерительных приборов:
Замечаний было много, в основном замечания были по наведению порядка. Мы планируем переезд на половину территории. То есть вот эти так называемые лицевые здания будут предложены на продажу, и 1,4 гектара останется предприятиям. Сейчас будет наведение порядка на внутренних территориях и в цехах, и, соответственно, переезд туда.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Кроме того, Наталья Кочанова оценила «встроенный» детский сад. Он появился два года назад в одной из многоэтажек на первом этаже. В итоге – два в одном: территория огорожена, все меры безопасности соблюдены, а вот цена вопроса в разы ниже, чем если бы строили в чистом поле. Глава Администрации Президента отметила, что подобные проекты могут быстро решить вопрос с нехваткой детских садов в новых микрорайонах и, конечно, сэкономят деньги городских бюджетов.

«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Одно из проблемных предприятий Гомеля 3 мая посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24...
 
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