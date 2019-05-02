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Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

03.05.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный конкурс печатных изданий в 2019 году отметился серьезной конкуренцией – было подано 330 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Так, в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» статуэтка досталась журналу «Планета», а среди культурных проектов лучшим признан цикл публикаций «Правило глагола» журнала «7 дней». Среди победителей также газета «Звязда» и «Беларускі гістарычны часопіс».

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Впервые в рамках выставки СМИ прошел День пиара. Участники дискуссионной площадки «Автостопом по коммуникациям» проехались по основным тематическим коридорам пиарщиков. Взаимодействие пресс-служб и СМИ, эффективная продажа рекламы и территориальный маркетинг.

Телеканал СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» презентовал новостные программы. Самые яркие события первого дня форума

Пиарщики, журналисты и коммуникаторы обсудили различные технологии пиара и новейшие тренды в сфере коммуникаций. Особенно заинтересовал семинар региональную прессу. Между тем, участники выставки отмечают, что форум становится все более практико-ориентированным.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Людмила Лазовик, управляющий директор коммуникационного агентства:
Коммуникационная стратегия нужна всем абсолютно. Это маленький проект, большой проект – не важно. Должно быть понимание целей и задач – что мы делаем, как мы идем из точки А в точку Б. Не забываем, что должна быть и идея, команда, должны быть коммуникационные инструменты, которые помогают реализовывать это. И, естественно, бюджет.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Насыщенная программа с презентацией новых проектов и викторинами ждала и посетителей стенда СТВ. Наши ведущие утренней программы делились со зрителями хорошим настроением, жители столицы могли побольше узнать об одной из любимых программ «Минск и минчане» в новом формате, а ведущая рубрики «Завтрак на троих» Татьяна Бородкина устроила кулинарный конкурс.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Татьяна Бородкина, телеведущая СТВ:
Это мое хобби – готовить, я обожаю это делать. Я это постоянно дома делаю. Спасибо телеканалу, который дал мне эту возможность, помимо того, что я готовлю дома, сейчас могу делаться своими рецептами со зрителями. Это же отлично, по-моему.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Главные темы форума в этом году – II Европейские игры, 75-летие освобождения Беларуси и уникальность малой родины. 4 мая экспозицию увидим глазами юных журналистов. Выставка завершится детским днем.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальный конкурс печатных изданий в 2019 году отметился серьезной конкуренцией – было подано 330 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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