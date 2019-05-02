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Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
03.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 апреля 2019 17:10 2160
Акция «Милосердие». Ученики ГУО "СШ №5 г. Солигорска" - малышам из детской больницы.
Ежегодно в школе №5 проводится благотворительная акция «Милосердие», в ходе которой оказывается безвозмездная помощь тем, кто в ней нуждается.
Третий год подряд ученики отправляются в детскую больницу, чтобы отдать вещи, собранные в ходе акции маленькими пациентам, находящимся в стенах учреждения здравоохранения. В отделении находятся малыши с рождения до трех месяцев, но те крохи, которые остались без попечения родителей могут быть и немного старше. Сейчас таких маленьких постояльцев в отделении двое. Это не отказнички, поэтому фотографировать их медперсонал разрешает. Верится, что родители одумаются и заберут своих кровиночек домой. Сейчас малышиков двое.
— С каждым годом количество малышей в отделении снижается, — и это радует, — рассказывает главная медсестра детской городской больницы Любовь Тарасова. — В чем больше всего нужда у больницы? В том, что быстро расходуется – в средствах гигиены, влажных салфетках, памперсах.
Одиннадцатиклассник Глеб Земсков рассказывает, что в школе бросили клич по классам, и все активно включились в акцию. Делает акцент, что тут важно было понимание родителей, ведь они поддержали начинание детей.
— Приятно приносить таким детям подарки, думаю, мы еще не раз будем оказывать помощь детской больнице,- признаются девочки.
Педагог-организатор средней школы №5 Татьяна Протащик проведением акции осталась довольна:
Автор статьи и фото: Варвара ЧЕРКОВСКАЯ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 апреля 2019 17:10 2160 Акция «Милосердие». Ученики ГУО "СШ №5 г. Солигорска" -...
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