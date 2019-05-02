ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

03.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


26 апреля 2019 17:10 2160

Акция «Милосердие». Ученики ГУО "СШ №5 г. Солигорска" - малышам из детской больницы.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Варвара Черковская

Ежегодно в школе №5 проводится благотворительная акция «Милосердие», в ходе которой оказывается безвозмездная помощь тем, кто в ней нуждается.

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

Третий год подряд ученики отправляются в детскую больницу, чтобы отдать вещи, собранные в ходе акции маленькими пациентам, находящимся в стенах учреждения здравоохранения.   В отделении находятся малыши с рождения до трех месяцев, но те крохи, которые остались без попечения родителей могут быть и немного старше.  Сейчас таких маленьких постояльцев в отделении двое. Это не отказнички, поэтому фотографировать их медперсонал разрешает. Верится, что родители одумаются и заберут своих кровиночек домой. Сейчас малышиков двое.

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

— С каждым годом количество малышей в отделении снижается, — и это радует, — рассказывает главная медсестра детской городской больницы  Любовь Тарасова. —  В чем больше всего нужда у больницы? В том, что быстро расходуется – в  средствах гигиены, влажных салфетках, памперсах.

Благодаря таким акциям этот вопрос решается. Спасибо и волонтерам средней школы № 5 за неравнодушие.

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

Одиннадцатиклассник Глеб Земсков рассказывает, что в школе бросили клич по классам, и все активно включились в акцию. Делает акцент, что тут важно было понимание родителей, ведь они поддержали начинание детей.

Некоторые девочки-волонтеры школьной организации «Добрые сердца» участвуют в такой акции впервые. Они взволнованы, глядя сквозь стекло на малышей, которые мирно посапывают и еще не знают, что мамы не рядом с ними, а их судьба решается на небесах.

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

— Приятно приносить таким детям подарки, думаю, мы еще не раз будем оказывать помощь детской больнице,- признаются девочки.

Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.
Акция «Милосердие». Ученики ГУО «СШ №5 г. Солигорска» — малышам из детской больницы.

Педагог-организатор средней школы №5 Татьяна Протащик проведением акции осталась довольна:

— Коллектив учителей, детей и родителей всегда с радостью участвуют в таких акциях милосердия. Оказать кому-то помощь  — так важно, когда все чаще в мире можно встретить холодность и равнодушие. Школа призвана не только обучать, но и воспитывать лучшие качества учеников. Это остается неизменным.

Автор статьи и фото: Варвара ЧЕРКОВСКАЯ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 апреля 2019 17:10 2160 Акция «Милосердие». Ученики ГУО "СШ №5 г. Солигорска" -...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США учителям разрешат брать оружие на занятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика