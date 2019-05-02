Источник материала: Soligorsk News



Акция «Милосердие». Ученики ГУО "СШ №5 г. Солигорска" - малышам из детской больницы. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Варвара Черковская

Ежегодно в школе №5 проводится благотворительная акция «Милосердие», в ходе которой оказывается безвозмездная помощь тем, кто в ней нуждается.

Третий год подряд ученики отправляются в детскую больницу, чтобы отдать вещи, собранные в ходе акции маленькими пациентам, находящимся в стенах учреждения здравоохранения. В отделении находятся малыши с рождения до трех месяцев, но те крохи, которые остались без попечения родителей могут быть и немного старше. Сейчас таких маленьких постояльцев в отделении двое. Это не отказнички, поэтому фотографировать их медперсонал разрешает. Верится, что родители одумаются и заберут своих кровиночек домой. Сейчас малышиков двое.













— С каждым годом количество малышей в отделении снижается, — и это радует, — рассказывает главная медсестра детской городской больницы Любовь Тарасова. — В чем больше всего нужда у больницы? В том, что быстро расходуется – в средствах гигиены, влажных салфетках, памперсах.



Благодаря таким акциям этот вопрос решается. Спасибо и волонтерам средней школы № 5 за неравнодушие.











Одиннадцатиклассник Глеб Земсков рассказывает, что в школе бросили клич по классам, и все активно включились в акцию. Делает акцент, что тут важно было понимание родителей, ведь они поддержали начинание детей.



Некоторые девочки-волонтеры школьной организации «Добрые сердца» участвуют в такой акции впервые. Они взволнованы, глядя сквозь стекло на малышей, которые мирно посапывают и еще не знают, что мамы не рядом с ними, а их судьба решается на небесах.



















— Приятно приносить таким детям подарки, думаю, мы еще не раз будем оказывать помощь детской больнице,- признаются девочки.













Педагог-организатор средней школы №5 Татьяна Протащик проведением акции осталась довольна:



— Коллектив учителей, детей и родителей всегда с радостью участвуют в таких акциях милосердия. Оказать кому-то помощь — так важно, когда все чаще в мире можно встретить холодность и равнодушие. Школа призвана не только обучать, но и воспитывать лучшие качества учеников. Это остается неизменным.



Автор статьи и фото: Варвара ЧЕРКОВСКАЯ.