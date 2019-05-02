Внимание всем: Солигорские леса под запретом!

Уважаемые граждане! В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в экосистемах, а также на основании решения Солигорского районного исполнительного комитета от 25.04.2019 №644 с 26 апреля 2019 года запрещено пребывание граждан в лесах и торфяных массивах Солигорского района.

За нарушение запрета на посещение вышеуказанных мест, согласно статьи 15.29 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если это повлечёт уничтожению или повреждению леса либо торфяника, то предусмотрено наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.