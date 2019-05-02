Более 80 праздничных мероприятий пройдут в Минске 9 Мая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 80 праздничных мероприятий на 15 площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Минск готовится с размахом отметить День Победы. Завершится празднование у стелы «Минск – город-герой» салютом из 30 залпов.