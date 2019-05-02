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Более 80 праздничных мероприятий пройдут в Минске 9 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 80 праздничных мероприятий на 15 площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск готовится с размахом отметить День Победы. Завершится празднование у стелы «Минск – город-герой» салютом из 30 залпов.
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Новости Беларуси. Более 80 праздничных мероприятий на 15 площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минск готовится с размахом отметить День...
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