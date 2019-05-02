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Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 3 мая стала известна возможная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инаугурация может состояться уже 19 мая. Дату присяги еще должен согласовать украинский парламент. На следующее заседание Верховная Рада соберется 14 мая.
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Новости Украины. 3 мая стала известна возможная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24...
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