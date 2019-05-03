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Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский

03.05.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты подвели итоги сезона. 3 мая спортсменов и тренеров наградили в различных номинациях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский

Лучшими тренерами признаны Николай Козеко и наставник юниорской команды Дмитрий Дащинский. Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и олимпийский чемпион Антон Кушнир. Командой года признан дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова на зимней Универсиаде в Красноярске, где белорусские атлеты завоевали золотую награду. Номинацию «Открытие года» взял Макар Митрофанов.

Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский

Белорусские фристайлисты в этом сезоне завоевали 49 медалей различного достоинства.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты подвели итоги сезона. 3 мая спортсменов и тренеров наградили в различных номинациях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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